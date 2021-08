Junta militar de Birmania arresta a más periodistas críticos

La junta militar birmana, en el poder desde el golpe de Estado del 1 de febrero, arrestó a dos periodistas del país por supuestamente propagar "información falsa" y apoyar el gobierno paralelo opuesto a los militares, indicó la prensa oficial del régimen este domingo (22.08.2021).

Sithu Aung Myint, columnista del medio digital Frontier Myanmar y colaborador de Voice of America, y Htet Htet Khine, una periodista independiente, fueron arrestados el pasado 15 de agosto,detalló el periódico Global New Light of Myanmar, controlado por el ejército.

Aung Myint fue acusado de sedición por difunfir "información falsa" y crítica hacia la junta militar en las redes sociales, animar a participar en huelgas antigubernamentales y apoyar movimientos de oposición.

Por su parte, Htet Htet Khine está acusada de haber acogido a Aung Myint en su casa cuando era buscado por las autoridades y de ejercer de editora voluntaria del periódico FM Daily, lanzado por el llamado Gobierno de Unidad Nacional, formado por exparlamentarios y líderes civiles cercanos a la depuesta líder Aung San Suu Kyi.

Daniel Bastard, director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Asia-Pacífico, aseguró en un comunicado que ambos detenidos están incomunicados y denunció "las condiciones arbitrarias de la detención, que reflejan la brutalidad con la que la junta militar trata a los periodistas".

Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) la represión de la junta ha costado la vida a 1.009 personas, mientras que al menos 7.401 han sido arrestadas de manera arbitraria, entre ellos un centenar de periodistas, 46 de ellos bajo custodia a finales de julio.

