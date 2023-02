Junta golpista birmana extiende ley marcial a más zonas del país

La junta militar de Birmania extendió la ley marcial, aplicada ya en varias zonas del país, a más de una treintena de urbes, a raíz de los combates que se registran con grupos insurgentes, informó la prensa oficialista el viernes (03.02.2023).

El régimen castrense, que tomó el poder por un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021, anunció en una serie de bandos la imposición de la ley marcial en 37 municipios en ocho de las 14 regiones y estados del país, según el diario controlado por los militares The Global New Light of Myanmar.

Once de los municipios afectados están en la región de Sagaing y siete en el estado de Chin, áreas en el noroeste donde se han registrado feroces combates entre el Ejército y las guerrillas afiliadas a la Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) y sus aliados de las milicias de minorías étnicas.

El PDF es el brazo armado del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, formado tras la sublevación por políticos derrocados y activistas prodemocracia contrarios a los militares.

La ley marcial reemplaza a todas las demás leyes, otorgando a los militares autoridad total sobre un área específica, incluidas las funciones administrativas, judiciales y de aplicación de la ley -que permite la imposición de la pena de muerte por insurrección-.

Las otras áreas donde se declaró la ley marcial están en las regiones de Magway, Bago y Tanintharyi, y en los estados de Kayah, Kayin y Mon.Este anuncio viene precedido por la extensión por seis meses del estado de emergencia, anunciada el lunes durante el segundo aniversario de la sublevación militar.El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias que han exacerbado la guerra de guerrillas que padece el país desde hace décadas.

Desde la sublevación, al menos 2.948 personas han muerto a raíz de la represión ejercida por soldados y policías y 13.793 permanecen detenidas por motivos políticos, según las cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania.

