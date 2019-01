Junta de Fiscales acepta renuncia de fiscal general de Perú, cuestionado por caso Odebrecht

La fiscal suprema Zoraida Avalos asumió en forma interina la Fiscalía de la Nación, designación que se confirmará en una próxima sesión dado que es la magistrada de mayor edad en el Ministerio Público, explicó el fiscal Tomás Gálvez a Canal N.

En su carta de renuncia, Chávarry argumentó que decidió dar "un paso al costado" por respeto a su institución, y para no ser el pretexto para que "continúen estos ilegales actos contra la institución que represento como fiscal de la nación", en referencia a las investigaciones iniciadas por supuestamente integrar una mafia al interior de la judicatura peruana.

"Una arbitraria orden judicial"

Chávarry criticó además que el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las pesquisas por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, haya "irrumpido" en las oficinas de sus asesores "amparado en una arbitraria orden judicial". El exfiscal de la Nación se refirió así al allanamiento que Pérez realizó por orden judicial al despacho de uno de sus asesores en el marco de las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht.

Pérez investiga los presuntos vínculos de Chávarry con la líder opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García, entre otros, investigados por supuestamente haber recibido dinero de la empresa.

Este martes (8.01.2019) se conoció que los precintos de seguridad con los que el Pérez selló los ambientes allanados en la Fiscalía de la Nación el último fin de semana fueron quebrados antes de que pudiera seguir con sus pesquisas y que una colaboradora de Chávarry retiró documentación de esa oficina.

En medio de esta crisis, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, tuvo que presentar un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público.

"Víctima de ataques mediáticos"

Chávarry se quejó de que desde que asumió el cargo, en julio pasado, ha sido "víctima de ataques mediáticos, con falsas afirmaciones y denuncias" por parte de congresistas, organismos no gubernamentales y periodistas. "No solamente han empañado mi trayectoria y perjudicado mi buen nombre y prestigio, sino que han logrado poner en mi contra a la población", aseguró el ex fiscal general.

El fiscal Gálvez, integrante de la Junta de Fiscales Supremos, informó que la renuncia se aceptó de inmediato y que se ha designado a Ávalos como fiscal de la Nación interina, dado que el fiscal Pablo Sánchez declinó a favor de su colega. "La doctora Ávalos de todas maneras va a asumir el cargo de forma definitiva en una próxima junta", aclaró Gálvez.

La crisis en el Ministerio Público, que Chávarry aludió como supuestas interferencias de otros poderes del Estado, provocó que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, presentase un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público. La medida de Vizcarra respondió a la decisión de Chávarry de destituir a los fiscales encargados del caso Odebrecht en el país, que luego rectificó, ante la presión política y ciudadana que se movilizó en pleno Año Nuevo exigiendo su renuncia al cargo.

rml (efe, reuters)