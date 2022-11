Junta de Birmania libera a casi 6.000 personas encarceladas

La junta militar de Birmania liberó este jueves (17.11.2022) a una exembajadora británica, un asesor australiano del derrocado Gobierno de Aung San Suu Kyi, un periodista japonés y un birmano con pasaporte estadounidense, en una amnistía que benefició a 5.774 personas presas.

La exdiplomática Vicky Bowman, el asesor económico australiano Sean Turnell y el periodista japonés Toru Kubota fueron puestos en libertad "con motivo de la fiesta nacional" birmana, que se celebró el jueves, declaró un alto funcionario a la agencia AFP. La medida benefició también a Kyaw Htay Oo, un birmano con pasaporte estadounidense. Los cuatro extranjeros "fueron indultados y deportados", agregó el funcionario.

La liberación de los extranjeros

Toru Kubot y Sean Turnell

Salieron de Birmania en un vuelo comercial con destino a Bangkok, adonde llegaron a las 19H10 locales (12H10 GMT) de jueves, constató la prensa.

Kyaw Htay Oo dijo a la agencia AFP estar "muy feliz" y que "no he pensado lo que voy a hacer cuando vuelva a casa. Lo que sé es que Birmania aún no es libre".

Kubota, quien llegó la mañana del viernes a Tokio, afirmó en el aeropuerto que fue "liberado tan rápidamente gracias al apoyo en Japón, la prensa y autoridades del Gobierno que hicieron esfuerzos por resolver la situación".

Bowman, con un vestido tradicional birmano, no hizo declaraciones cuando fue escoltada por personal diplomático británico a su vuelo de conexión en Tailandia. En tanto, el economista australiano Turnell llegó el viernes a su país, confirmó su esposa Ha Vu en redes sociales. "Está aquí", publicó ella junto a una foto de la pareja sonriente en el aeropuerto de Melbourne.

Vicky Bowman

El indulto que benefició a miles

Tres autobuses que transportaban a las personas presas indultadas salieron de la cárcel de Insein, en Rangún, poco después de las 15H00 horas locales (08H30 GMT) y pasaron por delante de una multitud que les esperaba.

Tres exministros del Gobierno depuesto de Aung San Suu Kyi, quien continúa encarcelada mientras su juicio sigue en curso, también fueron liberados, indicó un oficial de la junta.

La liberación de estas personas había sido reclamada durante meses por las organizaciones de derechos humanos, que condenan las políticas de una junta acusada de sumir al país en un sangriento conflicto desde el golpe de Estado. Miles de personas han sido encarceladas en la represión de la disidencia que siguió al golpe, perpetrado en febrero de 2021.

