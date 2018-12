Junqueras confía que habrá "una nueva etapa de diálogo"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, encarcelado preventivamente en la prisión de Lledoners (Barcelona), afirmó este sábado (22.12.2018) que espera que la reunión del viernes en Barcelona entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del Govern, Quim Torra, "abra una nueva etapa de diálogo".

En una entrevista emitida en el programa "FAQS" de TV3, Junqueras dice que la reunión de presidentes y gobiernos "lo que significa, o esto espero, es que se entre en una nueva etapa de diálogo entre gobiernos".

"Es evidente que todo el mundo sabe que este conflicto, que ahora reconocen, solo se puede resolver por la vía del diálogo y a través de las urnas, hecho que demuestra que más del 80 por ciento de los catalanes es partidario de un referéndum", añade.

El presidente de Esquerra y vicepresidente del gobierno de Carles Puigdemont pone además en valor que después de la reunión, en el comunicado conjunto que se consensuó, se reconozca el conflicto y se apueste por la vía del diálogo y las urnas como la única manera de resolverlo.

Sobre las protestas por el 21D, Junqueras reivindica la vía de manifestaciones "masivas y cívicas": "Cataluña siempre ha protagonizado las manifestaciones más masivas y cívicas de los últimos años a Europa y al mundo entero y ésta tiene que ser la vía que seguir", recalca.

El líder de ERC también entra en el detalle de decisiones del Consejo de Ministros, como la de bautizar el aeropuerto del Prat con el nombre de Josep Tarradellas, y argumenta que no importa tanto el nombre como de quién es la gestión: "Más allá de la elección del nombre, que me parece correcto, como me habría parecido una gran decisión poner el nombre de Francesc Macià o Lluís Companys, la cuestión es quién lo ha decidido y cómo. ¿Cómo es que el nombre del aeropuerto de Barcelona no lo elige la ciudad de Barcelona o Cataluña y sus instituciones? Es una evidencia, notable, de cómo y quién toma decisiones sobre nuestras vidas y nuestro país. Pero, sobre todo, el problema de fondo no es el nombre, sino su gestión. Es evidente que estaría mucho mejor en manos de las instituciones catalanas que de las españolas", afirma. (EFE)