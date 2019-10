Juncker y Tusk en la cumbre de la UE: críticas y discordia

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, se despiden con un "Bye-bye”. Algunos periodistas aplauden, lo que en la sala del consejo, en realidad, está mal visto. Para Juncker y Tusk, que se retiran de sus cargos a finales de noviembre, hoy termina la última cumbre de la Unión Europea en la que participan. "Fue mi cumbre 148”, dice Juncker. "Es suficiente”. Jean-Claude Juncker fue jefe de la Comisión Europea durante cinco años, y antes, varias décadas ministro de Finanzas y jefe de Gobierno del ducado de Luxemburgo. "Muchos de ustedes”, agrega Juncker dirigiéndose a los periodistas, "me conocen desde hace décadas. Les agradezco sus preguntas. Aprendí mucho”.

"Error histórico”

Menos satisfechos se muestran, tanto Juncker como Tusk, con el resultado de esta última cumbre. A los jefes de Estado y de Gobierno, Tusk les reprocha que no hayan logrado que Macedonia del Norte y Albania fueran invitadas a negociaciones de ingreso a la UE. "Ambos países están listos; nosotros no”, dijo. Francia, Holanda y Dinamarca rechazaron las negociaciones, y no hubo acuerdo ni luz verde para estas. El "no” es un "error histórico, un verdadero error histórico”, dijo Juncker. "Me avergüenzo”, añadió.

Macron dijo "no" a las negociaciones de ingreso a la UE de Macedonia del Norte y Albania.

Macron quiere reformar el proceso de integración a la UE

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE planean volver a ocuparse del tema del ingreso de Macedonia del Norte y Albania a más tardar durante la cumbre de los Balcanes Occidentales, en mayo de 2020, prometió la canciller alemana, Angela Merkel. "Lo siento mucho”, dijo Merkel, "la posición alemana no pudo imponerse”.

La canciller trató, en una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, en Toulouse, de que este cambiara de opinión. Pero Macron explicó su veto diciendo que ni Macedonia del Norte ni Albania habían puesto en marcha las reformas necesarias para formar parte de la UE. Antes de aprobar negociaciones de ingreso a la UE, quiere "lograr una reforma” del bloque comunitario, dijo Macron. Juncker advirtió, en cambio, que la UE está poniendo en juego su credibilidad. "Quien quiere ser respetado debe cumplir con sus promesas”, señaló. Actualmente se lleva a cabo un proceso que comenzó en la UE en 2003, al abrirse la perspectiva de entrada a los países de los Balcanes Occidentales. Con Serbia y Montenegro hay negociaciones en marcha. Bosnia-Herzegovina y Kosovo, que no son reconocidos por todos los Estados del bloque, aún no están preparados, informa la UE en sus evaluaciones más recientes.

Tusk, de visita en Albania, con el presidente albano, Edi Rama. (17.09.2019).

Advertencias y ayuda a Turquía

Con Turquía ya se llevan a cabo negociaciones desde 2005, pero estas están congeladas desde hace años. Con este candidato, la UE tiene otros problemas más graves. Los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios condenan de forma unánime la ofensiva militar turca en el norte de Siria. "Ahora tenemos que ver si el cese del fuego negociado con EE. UU. pueda conducir a que se ponga fin al conflicto. Eso es, naturalmente, lo que desearíamos, especialmente teniendo en cuenta a todas esas personas, sobre todo a los niños”, dijo la canciller alemana al finalizar la cumbre de la UE. Pero no se discutieron sanciones concretas contra Turquía.

La canciller alemana, Angela Merkel, durante la cumbre de la UE. (18.10.2019).

La acción militar de Turquía debe verse como algo claramente separado de su política de refugiados, según Merkel. Turquía acogió y abastece a cerca de 3,6 millones de refugiados sirios y ayuda con eso que no llegue una cantidad tan grande de refugiados a Grecia, y desde allí, al resto de los países de la UE. Merkel elogió en la cumbre el "magnífico esfuerzo que realiza Turquía con los refugiados sirios” y prometió "más apoyo financiero”.

Finanzas, un tema controvertido

Un tema de disputa dentro de la Unión Europea es el futuro de sus finanzas. Desde 2021, la UE deberá vérselas sin el aporte económico de Gran Bretaña, y sin embargo quiere gastar más dinero. Pero aún está por verse en qué quiere gastarlo y en qué quiere ahorrar. La decisión sobre el presupuesto ha sido aplazada hasta el próximo año. De ese presupuesto se ocupará la sucesora de Juncker, Ursula von der Leyen. Durante la rueda de prensa, alguien preguntó a Juncker si tiene "algún consejo” para ella. A lo que el veterano jefe de la Comisión Europea respondió: "No. No doy consejos públicamente. Lo que diría ahora sería más un golpe que un consejo”, dijo, y subió a su automóvil.

(cp/ers)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |