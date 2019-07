Juncker recibe a candidata designada a sucederlo al frente de la Comisión Europea

Críticas a la elección de Von der Leyen

No sólo aplausos. La elección de la titualr alemana de Defensa, Ursula von der Leyen como futura jefa de la Comisión Europea también provocó duras críticas "No era la candidata oficial de ninguno de los partidos, no ha hecho carrera política para ese puesto, no estaba en las quinielas", nos explica nuestra analista política Úrsula Moreno.