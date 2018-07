Juncker a Trump: "Somos socios y aliados, no enemigos"

El presidente de la Comisión Europea (UE), Jean-Claude Juncker, afirmó este miércoles (25.07.2018) ante el presidente estadounidense, Donald Trump, que ambas partes son "aliados cercanos, no enemigos" e instó a trabajar para lograr menores aranceles, en medio de las tensiones comerciales bilaterales."Somos socios y aliados cercanos, no enemigos. Debemos concentrarnos en bajar los aranceles, no en subirlos", afirmó Juncker en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto a Trump, al inicio de su visita oficial a Washington.

Poco antes de que tuviera lugar el encuentro, el presidente estadounidense aseguró que espera alcanzar un acuerdo "muy positivo" con la Unión Europea. Además que espera "competencia en igualdad de condiciones". "Con la UE o con otros, tiene que haber un acuerdo recíproco al mínimo, y estamos trabajando en eso y creo que estamos logrando tremendos avances", dijo Trump ante Juncker.

MS (efe/afp)

