¿Juicio político contra Trump?

Romper las reglas y las convenciones políticas es un comportamiento inusual. Incluso en la era Trump. Ahora, más de 400 exfiscales acusan al presidente estadounidense de obstruir la Justicia en el país en una carta abierta. La misiva se refiere a la información publicada por el investigador especial Robert Mueller sobre el Rusia Affair. Entre otras cosas, se trata de saber si Rusia llegó a manipular la campaña durante las elecciones presidenciales de 2016 y si el equipo de Trump lo sabía.

Una amplia alianza

Entre los numerosos firmantes de la carta hay abogados de todo el país procedentes de diferentes instancias, con diferentes carreras y diferentes posicionamientos políticos. Particularmente significativa es la firma de Paul Rosenzweig, miembro del entonces equipo del investigador especial Ken Starr hace dos décadas, cuyo informe derivó en la destitución de Bill Clinton tras el escándalo de Mónica Lewinsky.

Investigador especial Robert Mueller.

Rosenzweig es uno de los clásicos conservadores. Tras ocupar un alto cargo en el Departamento de Seguridad Nacional, actualmente trabaja actualmente para think tanks de las filas conservadoras, como el R Street Institute o la Heritage Foundation. Preguntado por DW sobre sus motivos para firmar esa carta criticando al presidente Trump por haber intervenido en la justicia, Rosenzweig citó dos razones. Primero, aduce que "para la opinión publica estadounidense era importante saber el contenido del informe: evidencias sobre la actividad criminal del presidente Trump”. Se unió a la iniciativa con otras personas para que eso se supiese.

Vuelta al pasado

Como segunda razón para su compromiso, Rosenzweig alude a una cuestión de "consistencia intelectual”: "Hace 20 años dije prácticamente lo mismo acerca de las actividades de Bill Clinton y sus intentos de obstruir la investigación sobre sus relaciones sexuales con la becaria. Entonces creía que era un criminal y tenía que ser destituido. Y si lo pensé entonces, también debería ser así hoy”.

Si bien Rosenzweig no teme adoptar una posición clara, sí se muestra más comedido a la hora de hablar de las posibles consecuencias políticas. En su opinión, el informe Mueller contiene suficientes pruebas como para impulsar un proceso de destitución contra Trump. Ante la pregunta de si la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, debería iniciar ese procedimiento, Rosenzweig responde que los propios diputados deberían decidir por sí mismos. Existen pruebas suficientes, repite.

Olviden a Barr, pregunten a Mueller

Rosenzweig también deja abierta la cuestión sobre si Estados Unidos está actualmente en una crisis constitucional o no. "Sería demasiado temprano como para juzgar esto”, afirma. Lo que está en juego es un tema de derecho constitucional que, según él, "debería terminar como siempre: que el Congreso reciba la información que necesita y ejerza su función de control, y que el caso se decida de forma justa”.

Pese a su mesura política, Rosenzweig se atreve a dar un consejo a los congresistas: no deberían gastar su energía en las citaciones del Secretario de Justicia William Barr, que interpreta el informe Mueller descargando a Donald Trump. "Es una pérdida de tiempo”, dice Rosenzweig, indicando que no contribuyen a la aclaración del informe. "Mueller es quien sabe lo que hizo y él sería la persona correcta”. Rosenzweig no se atreve a predecir cómo y cuándo terminará este conflicto constitucional entre el Congreso y Trump. "Lo que vemos ahora es un presidente que trata de escabullirse lentamente del control del Congreso. No sé si tendrá éxito o no”, concluye.

