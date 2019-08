Juicio en Suecia: rapero A$AP Rocky alega legítima defensa

Este jueves (1.08.2019) arrancó en Estocolmo el juicio contra el rapero estadounidense A$AP Rocky, en prisión preventiva desde hace casi un mes por agresión en una pelea callejera. A$AP Rocky declaró que actuó en defensa propia y que quiso evitar el enfrentamiento. El mismísimo presidente de EE.UU., Donald Trump, ha intercedido por el rapero.

A$AP Rocky aseguró que él y sus acompañantes se sintieron amenazados por dos jóvenes que habían discutido con su guardaespaldas, que había empujado a uno varios metros levantándolo a peso, y que les "rogaron" reiteradas veces que se fueran.

"Soy una persona conocida, así que no quería llamar la atención. Se lo pedimos de una forma tranquila, les insistimos que no queríamos pelea, no queríamos problemas", dijo el rapero, cuyo nombre real es Rakim Mayers. El artista, que afirmó sentirse amenazado, admitió que tiró luego al suelo a la víctima, un joven de 19 años; le pisó un brazo y "lo empujó o le dio un puñetazo" para reducirlo, hasta que vinieron a "ayudar" dos de sus acompañantes, imputados como él por agresión. La víctima sufrió cortes en los antebrazos, fractura de una costilla y moratones en la cara, fruto de los golpes, la mayoría recibidos en el suelo, como muestran las cámaras de videovigilancia.

Posibles nuevos retrasos en el juicio

Según el fiscal, Mayers usó una botella en la agresión, pero este lo negó y señaló que solo había recogido vidrios rotos del suelo para evitar que fueran usados por sus perseguidores y que luego los tiro porque no tenía "sentido" conservarlos. Y no quiso especular sobre los mensajes de texto intercambiados por su guardaespaldas y su agente en los que se habla de que alguien apodado "Harlem" cogió una botella y la estalló contra otra persona. El uso de una botella en la pelea, las imágenes grabadas con cámaras de videovigilancia y otros dispositivos y la existencia de legítima defensa son elementos centrales del caso, en el que Mayers se arriesga a una pena máxima de dos años de cárcel. El juicio debía celebrar mañana viernes (2.08.2019) su última vista, aunque el retraso que llevó a aplazar hoy la declaración de los testigos hizo que el tribunal insinuara que podría continuar la próxima semana, una posibilidad que la defensa del rapero rechaza.(efe/afp)

