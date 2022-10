Con sabor y saber

Jugo de tomate: un favorito en las alturas

El jugo de tomate es una bebida que no suele tener muchos adeptos. Su consistencia y particular sabor a verdura no lo hace muy apetecible. Sin embargo, a más de 10.000 metros de altura, esta bebida muestra en los aviones su cara más frutal, ácida y refrescante. En este reportaje les revelamos el porqué.