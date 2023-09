Juegos Invictus: Recuperar las ganas de vivir

El acontecimiento deportivo internacional para militares, policías y bomberos heridos en acción se celebra por primera vez en Alemania. Unos 500 veteranos de 21 países competirán este año en diez disciplinas. Entre los veteranos de las nuevas naciones participantes está el israelí Assa Ender. Durante una misión como paracaidista, el hombre de 52 años resultó herido y perdió la parte inferior de la pierna izquierda. Pero eso no le impide competir por una medalla como arquero.

También el jugador de voleibol sentado Frank Lindenbeck experimentó la muerte, el sufrimiento y la devastación durante su misión como policía federal en Afganistán. De vuelta en Alemania, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Ambos deportistas han conseguido recuperar las ganas de vivir gracias al deporte.



