Judas Priest anuncia recopilación total que incluye canciones inéditas

La legendaria banda de "heavy metal" Judas Priest sacará a la venta el próximo 15 de octubre "50 Heavy Metal Years", una caja recopilatoria de edición limitada que incluye todos sus álbumes oficiales de estudio y en directo, además de otros trece discos con canciones inéditas.

Una discografía que ha sido restaurada y mezclada por Tom Allom en La Cucina W8 y masterizada por Alex Wharton en Abbey Road Studios y es "un verdadero tesoro" para los seguidores de la emblemática banda británica, informa la compañía Sony Music en un comunicado.

Metal y bodas de oro

"La caja recopilatoria de Judas Priest que representa 50 años de Heavy Metal es el tesoro máximo que define el compromiso inquebrantable de la banda por mantener y defender la lealtad del heavy metal", señala el vocalista de la banda, Rob Halford .

Por su parte, el guitarrista Glen Tipton asegura que esta selección de 42 CD "es una gran parte de la historia del Metal y como tal permanecerá en el tiempo."

Esta gran recopilación servirá de colofón a la celebración de las bodas de oro de Priest, que, además, ofrecerá por fin el concierto que no pudo llevar a cabo el año pasado por la pandemia en el "Bloodstock Festival" de Reino Unido, además de hacer también una gira por Estados Unidos este otoño con el título "The 50 Heavy Metal Years Tour".

Judas Priest se formó en 1970 en Birmingham, en Inglaterra, un lugar que muchos consideran la cuna del Heavy Metal.

A lo largo de los setenta, Priest ayudó a abrir el camino del Metal con clásicos como "Sad Wings of Destiny" (1976), "Sin After Sin" (1977) y "Hell Bent for Leather" (1978), al igual que una de las mejores grabaciones en directo del género "Unleashed in the East" (1979), entre otros.

