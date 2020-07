Juan Guaidó: "El sentimiento predominante en Venezuela sigue siendo de lucha"

Cada vez menos da menos entrevistas. Juan Guaidó, líder opositor y reconocido como presidente encargado de Venezuela por una cincuentena de países, asegura que es la consecuencia inmediata del asedio y la censura imperante en su país. Su proyecto pasa por un momento interno crítico: se vienen unas elecciones que no reconocen los partidos de oposición, además del acecho de una crisis sanitaria y de alimentación que se agravó por la pandemia. Aunque reconoce la desesperanza, cree que sigue contando con un "apoyo importante de la población venezolana".

Lucha contra el COVID-19

Guaidó asegura que la situación actual es desesperada. Recuerda que tras meses de intensa presión y negociaciones multilaterales con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el chavismo, fue posible lograr un acuerdo técnico "que permitió que no perturbaran o bloquearan la ayuda humanitaria, como sucedió hace un año". El parlamentario sostiene que "en Venezuela hay apenas 300 ventiladores; la dictadura utiliza la pandemia de forma coercitiva en hospitales convertidos en cárceles, mientras el virus se propaga de manera descontrolada".

El acuerdo alcanzado con la OPS permitirá movilizar fondos extranjeros para entregar insumos y ayuda directa a hospitales.

La Unión Europea y la expulsión de su embajadora en Caracas

Para Guaidó, la anulada expulsión por parte de Nicolás Maduro de la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, fue "un arranque de soberbia de una dictadura sin apoyo diplomático y sin respaldo popular". El dirigente opositor estima que Maduro "no midió las consecuencias de una embajadora que representa a 27 países, de los cuales 25 reconocen mi gestión".

Para Guaidó, la anulación de la expulsión prueba que las sanciones directas y personales de la UE funcionan. "Los mecanismos que tiene el mundo libre para lograr cambios políticos en las dictaduras son las sanciones económicas", estima.

Guaidó y el desencanto

Juan Guaidó reconoce tímidamente el desencanto interno hacia su figura. "Hay frustración natural", concede. Pero advierte que "el sentimiento predominante sigue siendo de lucha". De todos modos, dice entender a los venezolanos que le exigen "hacer algo ya", pero recuerda que "no hay decisiones inmediatas para Venezuela".

Al respecto, pone algunos ejemplos: "Hoy en el mar del Caribe está el mayor movimiento antidrogas de la DEA, que es apoyado por más de 20 países. Y el tema del oro, el respaldo internacional, las etapas del TIAR, todo eso ha llevado mucho tiempo".

Guaidó anunció "acciones" en los próximos días en contra de las "ilegítimas elecciones convocadas por Maduro". "No hay reconocimiento a ese proceso, no se le puede llamar elecciones, porque no reúnen ninguna de las condiciones para elegir y ser elegido", afirma.

"Por eso nosotros estamos convocando a un acto, respetando las medidas de la pandemia. Ahorita no es sencillo ejercer nuestro principal instrumento político, que es la movilización", explica.

El factor Leopoldo López

Para Guaidó, el desencanto no comenzó con el fallido golpe del 30 de abril del 2019 y la posterior "operación Gedeón". El político venezolano asume sin complejos su apoyo a los militares en el alzamiento armado, porque ellos "decidieron ponerse pacíficamente del lado de la Constitución". En la segunda, en cambio, dice que está claro que él no tuvo "ninguna vinculación con lo sucedido" y que se trató "de una operación organizada y pagada por Nicolás Maduro para confundir a la opinión pública y sembrar la desconfianza".

Al ser consultado por su relación con Leopoldo López, fuertemente implicado -según The Wall Street Journal- en ambas situaciones, recordó que López estuvo seis años preso y que "querer cargar la responsabilidad a una persona u otra sería un despropósito".

La disputa por el oro venezolano

Sobre la disputa por el oro venezolano en los bancos internacionales, Guaidó celebró el reciente fallo de la justicia inglesa a su favor. La decisión reconoce la autoridad del gobierno interino sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, 31 toneladas de lingotes valorados 1.450 millones de dólares.

"Confiamos en la justicia inglesa. El oro venezolano estará protegido hasta la transición en Venezuela, para la reconstrucción del país en las áreas energética, de salud, de servicios públicos y apoyo social", aseguró Guaidó.

Y respecto a las órdenes de captura dictadas contra 11 de sus funcionarios, Guaidó asegura que "serán muy difíciles de concretar, porque los afectados ya están todos en el exilio". (dz)

Hitos de la crisis venezolana 18.02.2014: Leopoldo López se entrega Vestido de blanco, el líder opositor Leopoldo López se entrega ante miles de seguidores a la Guardia Nacional, seis días después de que la Justicia dictara una orden de arresto en su contra. Lo acusaban de haber instigado a la comisión de crímenes, incendio, terrorismo, entre otros cargos. Con su encarcelamiento, la oposición perdía a uno de sus rostros más carismáticos.

Hitos de la crisis venezolana 06.12.2015: Arrollador triunfo opositor La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acude a las parlamentarias con una lista única, lo que le permite imponerse claramente. La oposición obtuvo el 56,22 por ciento de los votos, equivalentes a 112 parlamentarios de un total de 167. El chavismo reacciona modificando el Tribunal Supremo y nombra varios jueces oficialistas. Henrique Capriles (en la foto) era la figura destacada de la oposición.

Hitos de la crisis venezolana Diciembre 2015 / Enero 2016: Impugnados y rebeldes Un Parlamento con 2/3 de opositores se convierte en un problema. El gobierno de Maduro presentó (y ganó) un recurso para impedir que tres diputados asumieran en la Asamblea, acusando un presunto fraude en las elecciones del estado de Amazonas. Con tres opositores menos, la MUD pierde la mayoría calificada. Pero el Parlamento desobedece al Tribunal Supremo y los diputados impugnados asumen.

Hitos de la crisis venezolana Noviembre de 2016: Diálogos sin destino Mientras por un lado impide el trabajo del Parlamento, por el otro el gobierno de Nicolás Maduro se muestra abierto al diálogo. Con el apoyo del Vaticano y Unasur, y la mediación de tres expresidentes, entre ellos el español José Luis Rodríguez Zapatero, se inician conversaciones para buscar una salida a la crisis. Pero el Vaticano criticó la falta de voluntad de gobierno para aplicar los pactos.

Hitos de la crisis venezolana 20.03.2017: Desacato, orden constitucional y protestas Ante la crítica del Vaticano, los diálogos fracasaron y la tensión continuó. El Tribunal Supremo declara que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato, por no haber obedecido sus dictámenes, y asume las competencias del Poder Legislativo. La fiscal general Luisa Ortega, cercana al chavismo, acusa que se ha roto el orden constitucional. Los venezolanos vuelven a salir a las calles a protestar.

Hitos de la crisis venezolana 30.07.2017: Asamblea Nacional Constituyente Más de un centenar de personas muere en las numerosas jornadas de protesta. Mientras, el gobierno convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, aunque en la práctica se convierte en un Parlamento paralelo. La oposición no participa de las elecciones y hay cuestionamientos sobre la cantidad de votos realmente emitidos. Se supone que durará dos años.

Hitos de la crisis venezolana 05.08.2017: Destitución de la fiscal general Las críticas que hizo Luisa Ortega contra el Tribunal Supremo le costaron caro. Una de las primeras decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente fue la destitución de Ortega, que fue impedida de entrar a su despacho por efectivos de la Guardia Nacional. Asume su cargo Tarek William Saab. Dos semanas más tarde, Ortega huye espectacularmente de Venezuela tomando una lancha hacia Aruba.

Hitos de la crisis venezolana Septiembre de 2017: Otra oportunidad Oposición y gobierno acuerdan volver a sentarse a negociar. Esta vez en República Dominicana y con la supervisión de México, Chile, Bolivia y Nicaragua. Sin embargo, no hay avances visibles, la oposición está desmembrada ante el escepticismo que genera la instancia y en febrero todo fracasa. Nicolás Maduro convoca a elecciones presidenciales anticipadas.

Hitos de la crisis venezolana 15.01.2018: Mediático intento, mediático final Óscar Pérez, miembro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, tomó las armas para intentar derrocar a Maduro junto a algunos aliados. En junio de 2017 atacaron el Tribunal Supremo. En diciembre asaltaron un cuartel de la Guardia Bolivariana y robaron armas. A través de videos, llamaron a rebelarse. El 15 de enero son hallados y abatidos por las fuerzas de seguridad.

Hitos de la crisis venezolana 20.05.2018: Elecciones sin oposición Finalmente se realizan las elecciones. La oposición decide no participar, pues considera que no se dan las condiciones necesarias para que la elección sea justa. Maduro gana con el 67,84 por ciento, en unas votaciones donde participaron oficialmente poco más de 9 millones de personas. Otros dicen que con suerte fueron más de 4 millones. Varios países informan que no reconocen los resultados.

Hitos de la crisis venezolana 24.07.2018: FMI entrega una cifra escalofriante La crisis económica azota a Venezuela desde hace varios años, y la hiperinflación golpea con dureza los bolsillos de la gente. El bolívar se devalúa a diario y conseguir bienes de primera necesidad es una odisea. El FMI puso el problema en términos fáciles de entender y proyectó una inflación del 1.000.000 por ciento para el año 2018. Es decir, la economía está destrozada. Como Zimbabue en 2008.

Hitos de la crisis venezolana 04.08.2018: Atentado fallido En medio de un acto para celebrar el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, y justo cuando Nicolás Maduro da un discurso, se oyen unas explosiones y los agentes encargados de la seguridad del mandatario reaccionan. Las autoridades se retiran del lugar, muchos uniformados corren sin rumbo y nadie entiende nada. Luego se supo: fue un atentado con drones que dejó 7 heridos.

Hitos de la crisis venezolana 23.01.2019: Venezuela tiene un presidente encargado Maduro asume su nuevo período el 10 de enero de 2019, acompañado de unos pocos jefes de Estado aliados. La Asamblea Nacional considera ilegítima la elección y declara a Nicolás Maduro "usurpador" del cargo de presidente. Amparado en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, asume como presidente encargado. Su objetivo: convocar nuevas elecciones.

Hitos de la crisis venezolana 22.02.2019: Guaidó llega a Cúcuta a entregar ayuda Uno de los pilares de los primeros días como presidente encargado de Guaidó fue la búsqueda de ayuda humanitaria para paliar la crisis. Finalmente el 22 de febrero llega a Cúcuta, en Colombia, donde se acopió parte de la ayuda, con el fin de distribuirla dentro de Venezuela. La operación fracasa, pero resulta un potente golpe comunicacional para el diputado y líder opositor.

Hitos de la crisis venezolana 07.03.2019: Un apagón masivo Los problemas con el suministro eléctrico en Venezuela son de larga data. El mayor apagón registrado hasta ahora comenzó el 7 de marzo y afectó a la mayoría del país durante 7 días. Hubo dificultades en hospitales, empezó a escasear el agua y se produjeron saqueos. El Gobierno acusó un sabotaje de Estados Unidos. Los expertos dicen que el problema es un sistema eléctrico obsoleto.

Hitos de la crisis venezolana 30.04.2019: Operación Libertad A primera hora de la madrugada, Juan Guaidó, junto a un grupo de militares y Leopoldo López, sube a las redes sociales un video donde dice que ha comenzado la fase final de la "Operación Libertad", cuyo fin último es sacar a Nicolás Maduro del poder. Guaidó explica que López fue liberado, que hay militares que se suman a la causa opositora y que la gente debe salir a las calles.

Hitos de la crisis venezolana 30.04.2019: Lealtad a Maduro La misma noche del levantamiento encabezado por Guaidó, Nicolás Maduro compareció ante los venezolanos acompañado por sus ministros y el alto mando de las Fuerzas Armadas. Calificó la acción como un "intento de golpe" que logró ser controlado. Al día siguiente hubo protestas en el país, Leopoldo López se refugió en la embajada de España y poco a poco la efervescencia inicial se diluyó.

Hitos de la crisis venezolana 05.01.2020: Dos presidentes de la Asamblea Nacional El día en que se debe votar por la presidencia de la Asamblea Nacional, el edificio amanece rodeado por las fuerzas de seguridad, que impiden el ingreso de los opositores liderados por Juan Guaidó. En un caótico proceso, una parte de la Asamblea, compuesta por chavistas y un grupo minoritario opositor, elige a Luis Parra como jefe del parlamento. La comunidad internacional no lo reconoce. Autor: Diego Zúñiga



