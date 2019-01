Joven saudita que huye de su familia pide asilo en Tailandia

Encerrada en la habitación de un hotel del aeropuerto de Bangkok se encuentra una joven saudita identificada como Rahaf Mohammed Al-Qunun, que pretendía viajar a Australia huyendo de su familia. El viaje se vio frustrado cuando, durante una escala en la capital de Tailandia, las autoridades le impidieron salir del país y funcionarios sauditas le retuvieron el pasaporte.

"No salgo de mi habitación hasta que vea a la ACNUR. Quiero asilo", dijo Rahaf en un video publicado en Twitter por el subdirector en Asia de Human Rights Watch (HRW), Phil Robertson. "Pido a todas las personas que se encuentran en la zona de tránsito en (el aeropuerto de) Bangkok que protesten contra mi deportación a Kuwait. Por favor, los necesito a todos", publicó la joven en su cuenta de la misma red social.

Las autoridades tailandesas le negaron la visa y le informaron a Rahaf que sería deportada a Kuwait, donde comenzó su viaje. La joven asegura que su familia la había sometido a varios abusos, incluidas palizas y amenazas, y que huyó de ella aprovechando una visita a Kuwait, donde no se requiere la autorización de un familiar varón para permitir la salida del país a una mujer.

"Problema familiar”

"Las mujeres sauditas que huyen de sus familias se enfrentan a la violencia de sus parientes, pérdida de libertad y otros daños severos si son devueltas contra su voluntad", dijo el director de HRW para Oriente Medio, Michael Page, en un comunicado. "Las autoridades deben detener inmediatamente cualquier deportación y permitirle que continúe su viaje hacia Australia o que permanezca en Tailandia para buscar protección como refugiada", añadió Page.

La joven aseguró que el pasaporte le fue retenido por haber viajado sin el permiso de su guardián masculino. "Mi familia es muy estricta y me encerró por seis meses en mi habitación solo porque me corté el cabello”, dijo. Rahaf está segura de que será encarcelada si es enviada de vuelta a su país. Las autoridades tailandesas justificaron el rechazo de la visa porque la joven "no tenía documentos como un ticket de retorno ni dinero”.

Surachate Hakparn, jefe de Inmigración de Tailandia, añadió que "ella escapó de su familia para evitar un matrimonio y piensa que se meterá en problemas si es enviada de vuelta a Arabia Saudita”. Rahaf desmiente aquello y dijo estar solo en tránsito para continuar su vuelo hasta Australia, donde pretendía pedir asilo. Denunció haber sido hostigada por funcionarios de las embajadas de Kuwait y Arabia Saudita.

Las autoridades tailandesas dijeron que se trata de un "asunto familiar” y que la joven será enviada a su país el lunes. El caso se conoce en medio de las críticas internacionales contra Arabia Saudita por el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi, así como por las restricciones que imponen las autoridades del país a las mujeres.

DZC (EFE, AFP)

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 1955: Primera escuela para niñas; 1970: Primera universidad para mujeres No siempre las chicas han podido ir a la escuela como estas estudiantes de Riad. La inscripción para la primera escuela para niñas comenzó en 1955 en Dar Al Hanan. En tanto, la Riyadh College of Education, la primera entidad de educación superior para mujeres, abrió sus puertas en 1970.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2001: Documentos de identidad para las mujeres A inicios del siglo XXI, las mujeres pudieron obtener sus documentos de identidad por primera vez. Estos sirven para comprobar quiénes son en casos de disputas por herencia y propiedad. Inicialmente los documentos fueron emitidos solo con el permiso del guardián de la mujer, y entregados directamente a él. Recién en 2006 las mujeres pudieron acceder a este derecho sin tener que pedir permiso.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2005: Fin de los matrimonios forzados... en teoría Si bien Arabia Saudita prohibió los matrimonios forzados en 2005, en muchos casos estos se han seguido negociando entre el futuro esposo y el padre de la novia, sin que estos crean pertinente considerar la opinión de la mujer.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2009: La primera mujer en el gobierno En 2009, el rey Abdullah nombró por primera vez a una mujer al frente de un alto puesto del Gobierno de Arabia Saudita. La socióloga Noura al-Fayez se convirtió en viceministra de Educación para Asuntos de la Mujer en 2009, y sigue en ese cargo hasta ahora, a fines de 2017.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2012: Primera mujer en los Juegos Olímpicos Arabia Saudita permitió a las mujeres competir en representación del país por primera vez en 2012. Una de las beneficiadas fue Sarah Attar, quien corrió los 800 metros en Londres. Usando un pañuelo en la cabeza, claro. Antes de que comenzaran las competencias, se especuló con la posibilidad de expulsar al país de los Juegos por discriminación de género si no permitía la participación de mujeres.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2013: Ahora pueden conducir motos y bicicletas Los líderes sauditas autorizaron a las mujeres a usar la bibicleta y también las motocicletas por vez primera en 2013, pero solo en áreas recreacionales, usando el velo islámico y con un familiar masculino presente.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2013: Primera mujer en la Shura En febrero de 2013, el rey Abdullah juramentó a las primeras 30 mujeres en la Shura, el consejo consultivo de Arabia Saudita. Esta medida permitió a las mujeres ser nombradas (por un hombre) en el puesto, pero pronto se les debería permitir también presentarse por sí mismas para el cargo.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2015: Pueden votar y ser elegidas En las elecciones municipales de 2015, las mujeres pudieron votar e incluso postular a cargos de elección por primera vez. Sí, en Nueva Zelanda ese derecho existe desde 1893 y en Alemania desde 1919, pero bueno... En las votaciones de 2015, 20 mujeres fueron elegidas para asumir cargos en los municipios.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2017: Primera mujer en la bolsa de valores En febrero de 2017, la bolsa de valores de Arabia Saudita nombró a la primera mujer directora de la entidad en toda su historia. ¿La precursora? Sarah Al Suhaimi.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2018: Derecho a conducir El 26 de septiembre de 2017, las autoridades anunciaron que las mujeres pronto serán autorizadas a conducir. A partir de junio de 2018, ya no necresitarán más permiso de su tutor masculino para obtener la licencia de conducir y no necesitarán tampoco que ese guardián las acompañe en el auto.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2018: Pueden ir al estadio La Autoridad General de Deportes anunció, el 29 de octubre de 2017, que a partir de comienzos de 2018, las mujeres podrán ir a los estadios. Tres recintos que hasta ahora solo reciben a hombres estarán acondicionados para ser utilizados también por mujeres. Autor: Carla Bleiker



