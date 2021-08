Joven inglés que fue de “paseo” a Kabul fue evacuado por soldados británicos

Llegó a Kabul el 13 de agosto de 2021 porque quería hacer algo "distinto” este verano boreal y apenas cuatro días más tarde fue evacuado por el Ejército británico tras la llegada de los talibanes al poder. Lo que podría ser el guion de una horrendamente mala película de clase b es en realidad la historia de Miles Routledge, un estudiante inglés de 24 años que se hizo viral en redes sociales por publicar detalles sobre sus "vacaciones” en Afganistán en plena crisis militar por el avance de los insurgentes.

El joven estudiante de Física de la Universidad de Loughborough y originario de Birmingham contó que sueña con visitar los lugares más peligrosos del mundo, y su afán por cumplir ese plan lo llevó a Kabul. La ciudad apareció en una búsqueda en Google y no le pareció mal destino, toda vez que hace dos años visitó la zona de exclusión de Chernóbil. Así fue como empezó a indagar sobre esta ciudad. Pronto sus sesudas deducciones le hicieron estimar que era imposible que los insurgentes talibanes se hicieran con el control de la capital afgana y organizó todo.



La visita a Kabul, que describió como "muy barata”, comenzó el 13 de agosto, recorriendo un mercado, probando comida local y sujetando un arma para las cámaras, porque su objetivo era transmitir su periplo en directo en redes sociales, ya fuera a través de Twitch, el foro 4Chan o Facebook. "He decidido pasarme por Afganistán unos días, nunca he estado antes. Simplemente holgazaneando y tomando el sol. Me parece más pacífico que Londres”, escribió en tono ganador. Inesperadamente, pese a su análisis de la situación, los talibanes sí tomaron Kabul y empezaron los problemas: el joven asegura haberse visto obligado a pedir refugio en un edificio gestionado por Naciones Unidas.

"Un idiota en el extranjero”

En ese lugar estuvo unas horas, "bien hidratado”. Luego dice haber sido confrontado por milicianos talibanes cerca del aeropuerto, quienes le preguntaron de dónde era. Miles decidió responderles que venía de Gales, en un intento por evitar mencionar a Reino Unido. También dice que tuvo que viajar cubierto con un burka y que, tras mucho rato de espera, finalmente lo dejaron entrar al aeropuerto. "Los talibanes nos dejaron pasar y conocimos a muchos de ellos, todo el mundo estaba sonriendo y saludándose, y algunos incluso se hicieron selfies con ellos”, añadió.

A través de Facebook, Routledge aseguró haber llegado a Dubái este martes (17.08.2021) a bordo de un vuelo de rescate del Ejército de Reino Unido, junto a otros civiles. Esta vez agradeció a los soldados por su "estupendo trabajo”, en contraposición a la actitud que adoptó tras la caída de Kabul, cuando criticó a la embajada británica por no haber tenido la deferencia de responderle el teléfono.

La historia del joven, que ha sido puesta en duda por muchos usuarios en redes sociales, es verídica, según un compañero de clase de Routledge, que habló con el diario The Sun. El mismo Routledge mostró toda clase de evidencia, incluidos documentos de viaje. Durante muchas semanas estuvo hablando de hacer algo distinto, reveló el compañero, pese a que todos le decían que estaba loco si pretendía ir a Afganistán. "Él solo quería hacer algo extraño para presumir”, agregó. Otros le ven menos gracia y consideran que el joven "robó” un lugar en el avión de rescate "a gente que realmente merecía ese puesto”.

Según el diario Evening Standard, fuentes de la embajada londinense en Kabul criticaron el paseo del muchacho, que gastó nada menos que 1.000 libras solo en obtener la visa necesaria y los pasajes para su aventura. The Sun, que tituló una de sus notas "Un idiota en el extranjero", publicó uno de los pasajes supuestamente usados por Routledge, quien habría llegado a Kabul en un vuelo de Turkish Airlines vía Estambul.

