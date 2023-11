José Luis Pizzi: “En Berlín me armé una isla en español”

De abogado por los derechos de la comunidad gay en Buenos Aires y de escritores que se reunían en la mítica librería Gandhi en Buenos Aires durante los años noventa a parrillero en Europa y finalmente a escritor en Berlín. José Luis Pizzi o Pepe, quien a sus sesenta y cuatro años ha publicado ocho libros y dos antologías en los últimos quince años, está próximo a lanzar su nuevo libro "El Abogado. Hoy, desde su Salón Berlinés, promueve la literatura hispana todos los lunes en el barrio de Kreuzberg.

"Hago de todo para no laburar”, dice Pizzi, quien pareciera haber trabajado más en una década que muchos en una vida. "Me recibí de abogado a los treinta y me prestaron una oficina cerca de los Tribunales”, cuenta. Así comienza el periplo del escritor neuquino, quien relata que "a través de una alemana que estaba en Buenos Aires haciendo su tesis conocí al activista Carlos Jáuregui de ‘Gays por los derechos civiles'”.

La organización lo contrató para que representara a ‘HB', conocido como ‘Popeye', un joven que había sido despedido la ex Empresa Líneas Marítimas por tener VIH. "Le habían hecho un análisis de sangre de forma compulsiva, sin su consentimiento”, explica. El juicio, que fue uno de los primeros de este tipo en el mundo, se volvió mediático, teniendo gran repercusión. "Por suerte lo ganamos y a Popeye lo indemnizaron”, dice.

Algunas vueltas de la vida de Pizzi parecieran estar marcadas por Alemania mucho antes de que él llegara a Berlín. En 2001 se muda a España y al año se reencuentra con quien sería la madre de su segunda hija, una berlinesa que vivía en Madrid. Ya entrado en sus cuarentas, a Pizzi y su familia les tocó la crisis en España y tuvieron que decidir qué hacer: "O nos mudábamos a Argentina y era abogado o nos mudábamos a Berlín y era escritor”.

Berlín, literatura y choripanes

Pizzi llegó con su familia a Berlín a fines del 2007; mientras se acomodaban consiguió trabajo en una parrilla argentina. "Tenía tiempo y una de las primeras cosas que hice fue asociarme al Instituto Cervantes y al Iberoamericano, nunca leí tanto en mi vida como en esa época, me había armado una isla de español en Berlín”.

Para finales de la década se autopublica su segunda novela "Menopausia, una vida sin reglas” y vuelve a trabajar como abogado. "Una cliente de la parrilla que era abogada me invita a unirme a su equipo y comencé a trabajar con ellos en el área de derecho internacional y en la adquisición de clientes de habla hispana para el despacho”, recuerda.

La segunda década del siglo XXI le abrió paso en Berlín a su carrera literaria publicando varios libros, la mayoría con la editorial alemana "Abrazos”, del argentino Daniel Canuti, e integrándose más con el mundo literario hispanohablante. "Por el 2015, Germán Restrepo me invita a unirme a su librería ‘La Escalera', en Prenzlauer Berg, así que a la mañana tenía ahí mi despacho como abogado y a la tarde laburaba para la librería”. En esos años ‘La Escalera' reunía a escritores en eventos y presentaciones de libros en los que "había una atmósfera muy porteña a veces”.

José Luis Pizzi fue "bibliotecario por un día" en el Instituto Cervantes, en octubre de 2023, presentando sus libros junto a la bibliotecaria. Imagen: Sergio Campos

En pandemia, Pizzi comienza su podcast literario "Salón Berlinés” el cual en 2022 se une a la organización literaria de Oxford "La Ninfa Eco” el cual sigue hasta hoy presentando a jóvenes y profesionales de la literatura hispana en Berlín. "Luego, en 2022 y 2023, junto a la escritora alemana Ingeborg Robles, conseguimos el apoyo del senado de Berlín presentando autores de habla hispana y alemana en el ‘Salón Berlinés -live Salon und Podcast'”, relata.

Además de este proyecto, "El Salón Berlinés” es también un espacio literario que se abre todos los lunes en Kreuzberg, desde 2021. "Han pasado más de cien autores, no quiero empezar a nombrarlos porque son muchos y me voy a olvidar de alguno”, dice. Entre los autores más reconocidos que han participado se encuentran Samanta Schweblin y Alan Pauls. También se han realizado actividades con otros grupos literarios como la lectura de poemas del Sarao Poético junto al artista Julio Sivautt.

(ers)