José Elice: informe de la ONU sobre la Policía de Perú exagera "un poquito"

El ministro del Interior de Perú, José Elice, consideró este miércoles (13.01.2021) que "quizás hay un poquito de exageración en algunas partes" del informe de Naciones Unidas que constató un "uso innecesario y excesivo de la fuerza" por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) para reprimir las protestas de noviembre.

"Quizás sea porque soy ministro del Interior, pero no es que me ponga de parte de la Policía sin reconocer que, sin duda, ha habido violaciones a las reglas internas y delitos", afirmó Elice en declaraciones a una emisora local. No obstante, el funcionario consideró que el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un "documento valioso" en el objetivo del Gobierno de transición que preside Francisco Sagasti de cambiar los protocolos antidisturbios de la PNP.

Elice también opinó que las conclusiones del informe de la oficina de la ONU que dirige la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, también será útil para las investigaciones de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, así como para los cambios que formula la propia Policía.

En ese sentido, el ministro anticipó que el 15 de febrero se presentará la actualización de un plan de la PNP para los próximos diez años que incluirá los cambios estipulados para garantizar el respeto a los derechos humanos en las intervenciones de los agentes.

La represión policial de las protestas de noviembre contra la polémica llegada al poder del expresidente interino Manuel Merino se cobró la vida dos jóvenes manifestantes y dejó unas 200 personas heridas. Las investigaciones revelaron que la Policía disparó indiscriminadamente, contra los grupos de manifestantes, proyectiles prohibidos para disuadir protestas, como canicas de vidrio y perdigones de plomo, que fueron los causantes de las dos muertes.

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la Policía peruana disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, "de manera indiscriminada y a corta distancia". Asimismo, policías no identificados y vestidos de civil practicaron detenciones mediante las cuales se retuvo por hasta 72 horas a, por lo menos, una persona.

Por eso, la organización Human Rights Watch (HRW) también determinó en un informe propio que hubo "graves abusos policiales" y advirtió sobre la falta de independencia de las investigaciones de carácter disciplinario a cargo de la propia Policía.

ama (efe, rpp, Perú 21)