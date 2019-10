José Cura expone por primera vez fotografías en una feria de arte

En declaraciones a la agencia Efe con motivo de la inauguración de la feria, este jueves (3.10.2019), Cura explica su filosofía detrás de sus instantáneas, centrada en el ser humano "en todas sus facetas expresivas".

"No hago distinciones entre países o ciudades. Intento entender la historia de vida que hay detrás de la persona a la que 'robo' un instante 'espontáneo'", asegura.

Las ocho fotografías, todas en blanco y negro, están expuestas dentro del "Art Photo Budapest", que forma parte de "Art Market Budapest", abierta al público desde hoy y hasta el domingo próximo.

El cantante rosarino ya publicó en 2008 un tomo que recoge sus fotografías, bajo el título "Espontáneas".

"Las fotos de la muestra están conectadas con mi libro 'Espontáneas' y fueron tomadas casi todas en la década de los noventa del siglo pasado usando cámaras Leica y Canon", explica Cura.

El tenor José Cura y la soprano Carmen Gianattasio en "Otelo", de Verdi, en el Teatro Colón de Buenos Aires. (2013).

Para el tenor, la fotografía es una pasión desde hace 45 años cuando su madre le regaló una Kodak que todavía funciona. A pesar de eso, Cura no se considera fotógrafo en el sentido profesional de la palabra.

"Hasta ahora, la fotografía era sólo una pasión, un modo de analizar el mundo para aplicar ese poder de observación que la fotografía desarrolla, al estudio y caracterización de mis roles", cuenta.

"Mi fotografía tiene el mismo compromiso con la emoción que tiene mi música. No concibo el arte como un mero ejercicio técnico. Si no me conmueve, no va conmigo", dijo.

Por su parte, Attila Ledényi, fundador y director de la Art Market Budapest explicó que lo primero que captó su atención fue "la calidad, la pasión y la belleza de los trabajos fotográficos de José (Cura)".

Agregó que las instantáneas del tenor expuestas significarán "una experiencia imperdible para aquellos que aprecian la música de la más alta calidad".

Art Market Budapest es la feria de arte más grande de Europa central, con miles de obras de unos 500 artistas presentados por agencias de 30 países. (efe).

