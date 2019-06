Johnson y Hunt se disputarán la sucesión de May

Diametralmente opuestos, los políticos británicos Boris Johnson y Jeremy Hunt se disputarán los votos de 160.000 miembros del Partido Conservador para suceder a la primera ministra Theresa May, quien se vio obligada a dimitir por su incapacidad para lograr que el Parlamento aprobase el acuerdo de "brexit” que negoció con la Unión Europea. En la última de las cinco rondas de votos por los 313 diputados tories, destinadas a reducir a dos la decenas de candidatos que aspiraban al liderazgo del partido, el polémico excanciller Johnson obtuvo 160 votos y el actual canciller Hunt, 77. El próximo sábado (22.6.2019), ambos emprenderán una campaña para presentar sus programas a sus correligionarios, que tendrán la última palabra durante una votación organizada a finales de julio. El vencedor se convertirá en el nuevo líder del Partido Conservador y como tal asumirá el cargo de primer ministro, ocupado hasta ese momento por May. Lograr que Gran Bretaña abandone definitivamente las filas del bloque comunitario será la prioridad del nuevo jefe de Gobierno. El desafío es grande porque la situación no ha cambiado sustancialmente: los conservadores siguen sin mayoría absoluta en el Parlamento y Bruselas insiste en que no está dispuesta a reabrir la negociación en torno al "brexit”. (AFP)