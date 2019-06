Johnson modera su discurso, pero promete consumar “brexit”

Moderando su tono sobre el "brexit”, el exalcalde de Londres y exministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, lanzó este miércoles (12.06.2019) su candidatura al cargo de primer ministro, en una carrera donde corre como favorito para reemplazar a Theresa May. En un discurso ante numerosos seguidores, Johnson aseguró que sólo saldría de la UE sin acuerdo como "último recurso”.

De cualquier modo, el político aseguró que consumará el "brexit” el próximo 31 de octubre, porque debe responder a la gente que se siente "desilusionada” y "desesperada”. "Después de tres años y dos fechas límites perdidas -en marzo y abril-, tenemos que salir de la UE el 31 de octubre”, dijo Johnson, que advirtió que lo contrario supondría la derrota para los conservadores en unas elecciones generales y la llegada al poder del líder de la oposición laborista, el izquierdista Jeremy Corbyn.

"Prórroga significa derrota. Prórroga significa Corbyn”, dijo Johnson. Recordemos que Reino Unido debía abandonar el bloque europeo el pasado 29 de marzo, pero ante el tozudo rechazo del Parlamento al acuerdo de divorcio firmado por May con Bruselas, la fecha tuvo que ser aplazada hasta el 31 de octubre y la líder conservadora se vio obligada a dimitir.

Cosas más importantes

El político, muy popular entre el electorado, puntualizó que la situación ideal no sería salir del club comunitario sin pacto alguno, pero adelantó que sería irresponsable no hacerlo si no hay finalmente un acuerdo. En su opinión, los votantes se sentirían "aliviados” si se materializa el "brexit”, porque permitiría al país centrarse en otras cosas importantes, como la educación y la sanidad pública.

Johnson, que además es diputado "tory” por la circunscripción de Uxbridge (al noroeste de Londres), es el que ha conseguido hasta ahora reunir la mayor cantidad de apoyos entre los diputados, al menos 79, en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador. Este jueves los 313 diputados conservadores celebrarán la primera de una serie de votaciones secretas en que irán eliminando candidatos hasta que solo queden dos entre los que deberán elegir los cerca de 160.000 miembros del partido.

DZC (EFE, AFP)

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May Boris Johnson Boris Johnson es el favorito de las casas de apuestas para convertirse en el próximo premier de Reino Unido. "BoJo" es conocido por su mandato como alcalde de Londres y como jefe de Asuntos Exteriores de Theresa May. El político, de 54 años, generó controversia en 2018 al hacer un comentario sobre las mujeres que usan burka: "Es absolutamente ridículo que la gente elija vestirse como buzones".

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May Dominic Raab El secretario para el "brexit" es el principal rival de Johnson en el camino a la jefatura de gobierno. Hijo de un refugiado judío que escapó de la Alemania nazi, Raab está segundo en la lista de favoritos.

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May David Lidington Aliado de Theresa May, Lidington es visto como un posible sucesor. Pero su historial proeuropeo, tras haber servido como ministro para Europa entre 2010 y 2016, podría hacer que finalmente él decida no asumir como premier, si llegara a ser el escogido. Sí podría ser una opción si los conservadores ponen a alguien de forma interina mientras se deciden por un líder permanente.

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May Michael Gove Uno de los principales impulsores de la campaña del "brexit", Gove podría volver a intentar asumir como primer ministro, tras haber fracasado en sus intentos tras la salida de David Cameron, en 2016. Gove, quien inicialmente había apoyado a Boris Johnson, decidió quitarle su respaldo y presentar su propia candidatura.

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May Jeremy Hunt El secretario de Exteriores, Jeremy Hunt, es una apuesta posible, un "outsider" con opciones. El político, de 52 años, inicialmente apoyó la permanencia en la Unión Europea y votó contra el "brexit", pero después cambió de parecer. Tras haber sucedido a Johnson en las relaciones exteriores, aseguró que Bruselas se comportó de forma "arrogante" durante las negociaciones.

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May Sajid Javid Hijo de un inmigrante paquistaní que trabaja como conductor de buses, Sajid Javid es actualmente secretario de Interior del Reino Unido (ministro del Interior), una labor por la que ha recibido críticas tanto positivas como negativas. Tuvo una exitosa carrera en la banca antes de ingresar al Parlamento, en 2010. Durante el referéndum por el "brexit", apoyó la permanencia en la UE.

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May Esther McVey La expresentadora de televisión Esther McVey declaró sus intenciones de ser premier mucho antes que May renunciara. Defensora del "brexit", McVey dejó su trabajo como secretaria de Pensiones en noviembre de 2018, en protesta por el acuerdo que May había alcanzado con Bruselas. Sin embargo, en marzo apoyó ese acuerdo, diciendo que era la única manera de asegurarse de que el "brexit" tuviera lugar.

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May Rory Stewart Educado en el Eton College, la misma escuela a la que asistieron Boris Johnson y David Cameron, Rory Stewart es el actual secretario de Desarrollo Internacional. Un exdiplomático con un largo recorrido por países de Medio Oriente y el sur de Asia, también trabajó como funcionario de alto rango en Irak. Stewart se opone firmemente a que Gran Bretaña abandone la UE sin acuerdo.

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May Matt Hancock El secretario de Sanidad, Matt Hancock, entró a la lucha por la sucesión un día después de la renuncia de Theresa May. Aunque hizo campaña por permanecer en la UE, Hancock ahora dice que piensa que Reino Unido debe dejar la Unión con un acuerdo. El político se está promocionando como el mejor candidato para liderar a los conservadores en la próxima década.

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May Andrea Leadsom Andrea Leadsom, quien renunció al gabinete la misma semana que May anunció que dejaría de ser la primera ministra, también está en la disputa. Leadsom quedó segunda en la lucha por el cargo en 2016, cuando fue duramente criticada por haber dicho que su condición de madre le daría ventaja como premier. Esto, poco después que Theresa May hablara de su angustia por no haber podido tener hijos.



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |