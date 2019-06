Johnson defiende no pagar la factura del "brexit" si no hay más concesiones

El exsecretario de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson (foto), el favorito para suceder a Theresa May como primer ministro, sugirió hoy (09.06.2019) que se negaría a pagar una 'cuenta de divorcio' de la UE de 43.000 millones de euros a menos que se ofrezcan mejores términos para un "brexit".

"Creo que nuestros amigos y socios deben entender que el dinero va a quedar retenido hasta el momento en que haya más claridad sobre el camino a seguir", indicó Johnson a The Sunday Times, en la primera entrevista que concede desde que anunció su candidatura a liderar el Partido Conservador.

Para lograr un "buen acuerdo", el "dinero es un gran lubricante", agregó el político "tory", que advierte al mismo tiempo de que el Reino Unido debe prepararse para la posibilidad de abandonar la UE sin un pacto el próximo 31 de octubre, la fecha límite establecida por Bruselas para ratificar los términos de salida acordados.

43.000 millones de euros

La factura del "brexit" es la cantidad que el Gobierno británico se ha comprometido a abonar una vez abandone la UE en concepto de responsabilidades adquiridas, entre ellas las pensiones de los funcionarios británicos que han trabajado en el bloque comunitario. Londres y Bruselas estimaron en diciembre que esa suma asciende a unos 39.000 millones de libras (43.000 millones de euros).

Boris Johnson es el aspirante preferido por el 43 % de los afiliados conservadores, mientras que su rival más cercano es el ministro de Medioambiente, Michael Gove, que obtendría el 12 % del apoyo de los militantes, según una encuesta publicada por la influyente página ConservativeHome.

La despedida de May

May renunció el viernes como líder del gobernante Partido Conservador, lo que provocó una carrera en el partido para sucederla, pero sin un voto público sobre el próximo líder del país. May anunció su plan de dimitir el mes pasado, aceptando que no había logrado negociar un acuerdo para que el Reino Unido abandone la Unión Europea.

May continuará sirviendo como primera ministra hasta que un nuevo líder conservador sea elegido por los legisladores y miembros del partido, un proceso que se espera que demore hasta dos meses.

El proceso de nominación se llevará a cabo el lunes, y los candidatos requerirán que ocho miembros del Parlamento los respalden para ingresar a la carrera, con la primera ronda de votación el jueves.

