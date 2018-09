Johnson arremete contra May antes de congreso conservador

El exministro británico de Exteriores, Boris Johnson, lanzó hoy (28.09.2018) un nuevo ataque incisivo contra su principal rival, Theresa May, dos días antes del congreso del Partido Conservador, en el que la atribulada primera ministra se juega su futuro político. En un artículo de 4.500 palabras escrito para el diario The Daily Telegraph, Johnson presentó su propio plan para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el denominado "Brexit", afirmando que las propuestas de May, conocidas como el "plan Chequers", representan una "humillación moral e intelectual" y un "desastre democrático".

El plan de May prevé la creación de una zona de libre comercio entre el Reino Unido y la UE para mercancías pero no para servicios. El también exalcalde de Londres fustigó las negociaciones sobre el "Brexit" conducidas por May y habló de un "fracaso colectivo del Gobierno (...) para cumplir el mandato del pueblo". Johnson urgió al Gobierno a buscar un acuerdo con Bruselas similar al acuerdo de libre comercio firmado recientemente entre la UE y Canadá. El ataque de Johnson, quien dimitió en julio como jefe de la diplomacia británica en señal de protesta por la estrategia de May respecto al "Brexit", aumenta la presión sobre la premier, que ha luchado para unir a su partido en torno a su plan de salida.(efe)

