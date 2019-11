Johnson amplía su ventaja frente a los laboristas

Los conservadores del primer ministro británico, Boris Johnson, han ampliado la ventaja frente a los laboristas, con una diferencia de 14 puntos, en una última encuesta sobre intención de voto de cara a los comicios del 12 de diciembre.

El sondeo, hecho por la firma YouGov para el diario "The Times", señala que los "tories" han conseguido un mayor apoyo después de que el Partido del Brexit de Nigel Farage anunciase el lunes que la formación no presentará candidatos en las circunscripciones correspondientes a los 317 escaños ganados por los conservadores en 2017, a fin de no dividir el voto.

La consulta otorga hoy (13.11.2019) a los conservadores un 42 % de apoyo, frente al 39 % que tenían antes del anuncio de Farage, mientras que los laboristas, primeros de la oposición británica, subieron 2 puntos hasta el 28 %, en tanto que los proeuropeos del Partido Liberal Demócrata han perdido un punto hasta el 15 %.

La firma YouGov, que elaboró la encuesta entre el 11 y el 12 de noviembre entre 1.619 adultos, señala que el Partido del Brexit bajó cinco puntos hasta obtener un 4 % de respaldo.

"The Times" dice que esta es la primera vez desde febrero que la formación de Johnson consigue más del 40 % de apoyo y agrega que el sondeo es el primero que tiene en cuenta la decisión del político antieuropeo de retirar sus candidatos de 317 circunscripciones. (efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |