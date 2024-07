Johannesburgo, centro del arte sudafricano

En el primer capítulo, mostramos desde Johannesburgo cómo los artistas trabajan de manera creativa a partir de la identidad africana contemporánea.

El arte contemporáneo africano está en auge. En los últimos años, las obras de artistas africanos han llamado la atención en prestigiosas ferias internacionales, bienales y museos de Europa y Estados Unidos. En varias metrópolis de África la escena artística vive un gran esplendor: se han construido apasionantes centros culturales y el entusiasmo por el arte crece entre los jóvenes creativos, que a través del arte buscan forjar una identidad africana contemporánea. La nueva serie de DW nos lleva a conocer los lugares más importantes del arte de la mano de artistas locales.

La artista multimedia Lady Skollie, de Johannesburgo, delante de una de sus obras en la Galería Circa y la Galería Everard Read. Imagen: DW

Primera parada: Johannesburgo, antaño ciudad minera de oro y hoy conocida por su vibrante escena artística. Vamos al corazón del barrio creativo de Maboneng y junto a la artista Lady Skollie visitamos el renombrado Museo de Arte Wits.

Un mural del artista callejero sudafricano Dbongz Mahlathi en Johannesburgo Imagen: DW

Conocemos al artista urbano Dbongz, cuyos grandes murales rinden homenaje a la fortaleza de las mujeres africanas, acompañamos al fotógrafo Jabulani Dhlamini en uno de sus talleres con jóvenes talentos y vemos cómo el legado del apartheid sigue presente en la vida cotidiana de muchos artistas.

Imagen: DW

Nandipha Mnatmbo y Tshepiso Moropa nos ofrecen una visión mitológica de sus esculturas y ‘collages’ fotográficos. Bienvenidos a un viaje por la vibrante escena artística de Johannesburgo, que sigue enfrentándose a dolorosos capítulos de la historia sudafricana.

Horarios de emisión:

