Joe Biden promete consagrar el derecho a aborto si ganan las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes (18.10.2022) que si los demócratas mantienen el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de noviembre, consagrará el derecho al aborto en el país. El alegato es un intento por movilizar a la base demócrata a tres semanas de las elecciones legislativas de medio mandato.

"El primer proyecto de ley que enviaré al Congreso será codificar Roe v. Wade", dijo Biden, refiriéndose al histórico fallo de la Corte Suprema que hace medio siglo legalizó el aborto en todo el país, y que en junio pasado fue anulado por el mismo tribunal. "¡Si quieren proteger el derecho de una mujer a elegir, entonces tienen que votar! Por eso estas elecciones son tan importantes", clamó el mandatario en un discurso en el teatro Howard de Washington.

Según recientes encuestas, como una publicada el lunes por The New York Times, los estadounidenses están actualmente más preocupados por el estado de la economía que por el derecho al aborto, lo que podría beneficiar a los republicanos en las elecciones. Por eso Biden pidió a los estadounidenses que no se olviden del "enfado" y "miedo" que sintieron después de que el Supremo anulara el fallo "Roe contra Wade".

"Le pido al pueblo estadounidense que recuerde cómo se sintió el día en que se produjo esa decisión judicial extrema", dijo Biden, quien se dirigió especialmente a los votantes jóvenes y concluyó su discurso gritando: "¡Voten, voten, voten!".

