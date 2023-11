Jimmy Carter encabeza el funeral de su esposa

Jimmy Carter asistió el martes (28.11.2023) a un último homenaje en Atlanta a su esposa y exprimera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter, fallecida hace una semana a los 96 años.

El expresidente, de 99 años, que recibe cuidados paliativos desde febrero, llegó a la iglesia Glenn Memorial en silla de ruedas, con el rostro demacrado, en una de sus escasas y raras apariciones públicas recientes.

Estaba sentado en primera fila junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el expresidente Bill Clinton y las cinco primeras damas vivas de Estados Unidos -Jill Biden, Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama y Melania Trump-, así como los 11 nietos y 14 bisnietos de la pareja.

Rosalynn murió el 19 de noviembre "en paz, con su familia a su lado", en la casa del matrimonio en Plains, en el estado de Georgia, informó en un comunicado la fundación que gestiona la imagen y el legado del político.

Rosalynn se distinguió a lo largo de su vida por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y las cuestiones de salud.

El expresidente Jimmy Carter a su llegada a la Glenn Memorial Church de Atlanta. El premio Nobel de la Paz de 2002 se sometió en 2015 a un tratamiento contra el cáncer después de que se le extirpara una pequeña masa en el hígado, que más tarde se extendió a su cerebro, donde le hallaron cuatro melanomas malignos. Imagen: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Jimmy y Rosalynn Carter se casaron en 1946 y formaron una pareja inseparable tanto en la esfera pública como en la privada.

La hijda de ambos, Amy Carter, leyó una carta que Jimmy le escribió a Rosalynn hace 75 años mientras servía en la Marina: "Pero cuando te veo, me enamoro de ti de nuevo. ¿Te parece extraño? A mí no. Adiós cariño, hasta mañana".

Rosalynn estuvo involucrada en las campañas y la carrera política de su marido, participando incluso en "reuniones de gabinete y sesiones informativas clave" cuando él era presidente entre 1977 y 1981, según la página web oficial de la Casa Blanca.

"Rosalynn fue mi compañera a partes iguales en todo lo que he logrado", declaró el Premio Nobel de la Paz Jimmy Carter tras la muerte de su esposa.

"Me daba buenos consejos y siempre me animaba. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, supe que alguien me quería y me apoyaba", añadió el exmandatario demócrata.

La despedida de Rosalynn comenzó el lunes cuando antiguos y actuales agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que protege a las familias presidenciales, escoltaron su ataúd hasta la Biblioteca y Museo Presidencial Jimmy Carter en Atlanta. El público fue invitado a presentar sus últimos respetos.

jc (afp, ap, abc news)