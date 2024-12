Jimmy Carter, el expresidente más exitoso de EE. UU.

Los altos estándares que se impuso a sí mismo Jimmy Carter se pueden resumir en algunas escenas reveladoras de su presidencia.

Durante el desfile inaugural de su mandato en Washington, el 20 de enero de 1977, James Earl Carter optó por renunciar al tradicional paseo en la limusina presidencial. En cambio, el presidente recién juramentado recorrió la ruta de la mano de su esposa, Rosalynn, y su hija Amy. Carter envió un mensaje similar al cargar su propio equipaje al helicóptero presidencial que lo esperaba para llevarlo a su retiro de fin de semana en Camp David.

Restaurar la confianza de los estadounidenses

Carter, exgobernador de Georgia, ganó sorprendentemente la nominación del Partido Demócrata en 1976 y obtuvo otra sorprendente victoria al derrotar al entonces presidente Gerald Ford, el 2 de noviembre de 1976.

Las promesas de campaña de Carter de restaurar la confianza de los estadounidenses en el sistema político no convencieron a todos, pero fueron suficiente para lograr una estrecha victoria. Fue la primera vez en más de 100 años que un político del sur se mudó a la Casa Blanca.

Pero la alegría de la victoria no duró mucho. Carter quería en verdad hacer lo que había prometido: cambiar la política de Washington con un equipo en su mayoría de Georgia, pero su objetivo fracasó.

"A Carter no le gustaba el tira y afloja de la política", dice Russell Riley, director del Programa Presidencial de Historia Oral de la Universidad de Virginia. Al igual que Barack Obama 30 años después, Carter quería acabar con la forma en que se hacía política en Washington. "A diferencia de Obama, sin embargo, en realidad trató de hacer el cambio. No jugaría a los juegos que el Congreso le pedía. Pero eso fue una desventaja, porque no pudo funcionar en Washington tan bien como las figuras políticas consumadas."

La falta de apoyo y experiencia política de Carter tuvieron mucho que ver, porque su mandato estuvo marcado por una constante gestión de crisis: la economía de EE. UU. estaba en sus horas bajas, con una alta inflación y desempleo que empañaron la confianza de la población. La segunda crisis del petróleo en 1979 solo exacerbó la sensación de que Estados Unidos estaba en mal pie.

Adelantado a los tiempos

En sus declaraciones televisadas a la nación el 15 de julio de 1979, Carter diagnosticó una "crisis de confianza" y exhortó a sus conciudadanos a renunciar al consumo y volver a centrarse en los valores tradicionales estadounidenses. Como respuesta a la crisis energética, aconsejó, por ejemplo, bajar los termostatos de las casas.

Los esfuerzos de Carter fracasaron. Si bien el discurso fue elogiado al comienzo, pronto se convirtió en el símbolo de las políticas del presidente. En lugar de motivar a la gente, según la crítica general, Carter sembró miedo y derrotismo. Fue un agujero del que no pudo salir durante el resto de su mandato. En 1980, la inflación superaba el 10% y el desempleo, el 7%.

Según Julian Zelizer, profesor de la Universidad de Princeton y autor de un libro sobre Carter: "Fue el primer presidente que realmente presentó una agenda integral, un conjunto de propuestas para abordar nuestra dependencia del petróleo".

Muchas de sus ideas finalmente no llegaron al Congreso. "Pero, en términos de introducirlas en una agenda, hay muchas ideas que siguen siendo en gran medida lo que los ambientalistas todavía esperan lograr hoy. Y él merece algo de reconocimiento por haberlo hecho", recalca Zelizer.

Éxito histórico

En cuestión de política exterior siguió su propia agenda. En contra de las objeciones republicanas, firmó en 1977 la devolución del control del Canal de Panamáal país, porque creyó que era lo correcto.

Anwar Sadat, Jimmy Carter y Menachem Begin, en Camp David, en 1978. Imagen: AP

Otro logro histórico suyo fue la firma en 1978 de los Acuerdos de Camp David, entre Israel y Egipto. Ese mismo año, los políticos firmantes recibieron el Premio Nobel de la Paz. También su política en respuesta a la invasión soviética de Afganistán dejó huella. En 1980, anunció la llamada Doctrina Carter: EE. UU. defendería en caso necesario sus intereses en el Golfo Pérsico.

Debacle histórico

El incidente más importante durante el mandato de Carter fue, sin duda, el asalto y la posterior toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, en noviembre de 1979, por parte de estudiantes radicales.

Después de que fracasaran las negociaciones para liberar a los rehenes, Carter dio luz verde a una operación militar de rescate en abril de 1980. La misión fracasó, dejando ocho estadounidenses y un iraní muertos. La fallida operación de rescate marcó el destino político de Carter, acabó con cualquier esperanza de ganar la reelección.

Jimmy Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002. Imagen: AP

Premio Nobel de la Paz

Tras perder contra Ronald Reagan en noviembre de1980, fundó el Centro Carter en Atlanta para promover los derechos humanos y ayudar a resolver conflictos globales. Le concedieron el Premio Nobel de la Paz en 2022.

El 19 de febrero de 2023, la Fundación Carter anunció que el expresidente decidió recibir cuidados paliativos en su casa. Jimmy Carter falleció a los 100 años de edad.

