Jhon Córdoba: "Extrañamos mucho a los hinchas"

Deutsche Welle: ¿Qué pasó con Jhon Córdoba? ¿Qué motivó ese cambio para marcar en esta temporada más goles que en todas las anteriores en la Bundesliga?

Jhon Córdoba: Esto se debe a mi madurez. El hecho de haber estado en segunda división me sirvió para retomar esa confianza de goleador y la oportunidad de hacerlo bien en primera división.

Colonia es un equipo que vive de la emoción y de sus hinchas. ¿Qué se siente al jugar en un estadio vacío?

Hacen demasiada falta. Extrañamos mucho a los hinchas, pero primero está la salud de todos. Esperemos que todo vuelva a la normalidad para que los fans vuelvan a los estadios.

El nuevo DT del Colonia, Markus Gisdol, vino con una apuesta táctica distinta. ¿Cómo la definiría? Y cuál es el rol que le ha dado Gisdol?

Ganamos nueve partidos seguidos antes del parón por coronavirus; eso significa que ha sido positiva su influencia en el equipo. Ahora no tenemos el mejor rendimiento, pero esperamos quedar en una buena posición esta temporada.

¿Las derrotas se deben también a la ausencia de los hinchas?

Muchísimo. Jugamos cada 15 días con 50.000 personas. Es un estadio donde ellos te empujan mucho emocionalmente. El fanático hace falta.

¿Cómo fue la primera reacción apenas se enteró del parón de la Bundesliga y el fútbol?

Pensé en la salud de mi familia y en la mía. Pensé que todo pasa por algo. Me lo tomé con mucha tranquilidad, la verdad.

Usted fue preseleccionado para la selección colombiana, y justo llegó el parón del fútbol. ¿Qué se le pasó en ese momento por la mente?

Lo tomé con mucha tranquilidad. Soy creyente en Dios y simplemente pensé que todo sucede por algo. Solo espero que todo vuelva a la normalidad. Confío en mis capacidades y espero estar ahí en algún momento.

¿Qué pensó sobre cómo iba a terminar todo esto? ¿Tuvo temor de que no se reactivara el fútbol en un momento tan bueno como el tuyo?

Sí obvio. Fueron casi dos meses sin acción. Hemos hecho lo mejor que pudimos y terminaremos de la mejor manera. Eso es positivo, porque todos estamos poniendo de nuestra parte y esperamos que todo termine bien.

¿Cómo fue esa estancia en casa y cómo se mantuvo bien físicamente?

Fue bonito porque pude pasar tiempo con mi hija de un año. El estado físico no es el mismo. No es igual estar corriendo en una cinta que tener que salir a jugar un partido. Lo importante es que me traté de mantener lo mejor posible. Me siento bien y he vuelto en buena forma.

Jhon Córdoba con su compañera, Anabel, y la hija de ambos, Isabella.

El directivo del Colonia, Horst Heldt, dijo que esta reactivación de la Bundesliga era bendición y maldición a la vez. Para usted, ¿qué es?

(Risas). Yo me lo tomo tranquilo; me concentro en el Colonia y en terminar de la mejor manera.

Estas últimas fechas han sido la vitrina más efectiva de toda la historia de la Bundesliga. ¿Cómo se ha sentido con esa atención de los medios y de la gente, en Colombia y en toda Latinoamérica? No lo dejan tranquilo, ¿no es cierto?

Yo me he sentido muy cómodo, me he sentido observado y me gusta eso. Me gusta que la gente me observe y que vean mis capacidades, para que vean por qué estoy acá. Creo que lo he demostrado en los partidos.

¿Le preguntan cómo logran esto en Alemania? ¿Y qué les dice?

Sí, preguntan bastante, hay muchas incógnitas alrededor de la vuelta de la Bundesliga. Me llaman mucho para preguntarme sobre ese desarrollo y cómo lo han hecho. Han visto que todo ha funcionado

A esos futbolistas amigos de otras ligas que lo llaman, ¿qué recomendaciones les da?

Bueno, primero está la salud de todos. Es lo primordial. Espero que se inicie, pero primando la seguridad de todos.

Sé que no lo dejan en paz con todos los mensajes que recibe…

(Risas) No, no me molesta nadie. Pero tengo muchos amigos en el fútbol. Me preguntan y me piden que les de consejos.

¿Qué consejos les da?

No sé, cada cuerpo es diferente y cada uno necesita cosas distintas...La preparación va en cada uno.

¿Cómo fue el primer partido sin hinchas?

Para nada bueno. Parecía un amistoso. Escuchar los gritos de mis compañeros. Ya nos acostumbramos, con estos partidos que llevamos en curso.

Con las indicaciones del técnico y de los compañeros, ¿se sienten más compenetrados al jugar?

Bueno, sí, se escucha más todo. Ahora el técnico está ahí. Es una persona que confía mucho en nosotros, trabaja mucho con nosotros en la semana. Y nos da libertad para hacerlo en el terreno de juego.

En cuanto a la confianza que les da a todos, ¿cómo es su relación con él?

Muy buena, es un entrenador cercano. Confía mucho en mí. Me deja hacer lo que yo quiera.

¿Cómo que le deja hacer lo que quiera?

(Risas) Confía en mis condiciones. Yo acato las reglas y las tareas que él me da, y de ahí en adelante yo soy el que decido en el terreno de juego.

¿Qué nos puede decir sobre esas tareas tácticas que tiene?

Esa es nuestra forma de juego. Empezamos con presionando en el ataque. Yo me he adaptado a este juego y creo que es lo que me está dando la oportunidad de jugar y hacerlo bien.

Cuándo sale a la calle ¿qué le dicen los fanáticos sobre los partidos a puerta cerrada?

Sí, aquí todos me conocen y me saludan. La gente está con ganas de volver al estadio. Esperemos que todo esto pase porque hasta yo estoy cansado de esto. Pero tengo fe que todo va a mejorar.

Jhon Córdoba logró su decimotercer gol de esta temporada.

El coronavirus marcó un antes y un después en el fútbol. ¿Piensa que le deja una enseñanza al fútbol y a la sociedad?

La verdad que sí, es una enseñanza grande porque esta situación nos ha unido más a todos como sociedad, y a la vez nos ha separado de los que más queremos. Yo pienso que todos debemos poner de nuestra parte, acatar las normas para que todo salga bien.

En estos días vemos manifestaciones contra el racismo, también en la Bundesliga. ¿Por qué cree que son importantes?

No sé qué pensar de las acciones de estas personas en pleno siglo XXI. Tampoco es justo que por pocas personas todos paguen. Espero que esto cambie porque todos somos iguales. ¡Qué pena que tengamos que experimentar estas cosas en pleno siglo XXI!

¿Qué experiencias ha tenido en sus estadías, y en Colombia, un país con muchos problemas raciales?

Yo en Colombia solo jugué un año, y nunca tuve una experiencia de ese tipo. Tal vez era muy joven como para darme cuenta de esas cosas.

Esta temporada lo puede llevar a la selección colombiana. ¿Qué posibilidad ve para usted en la próxima Copa América?

Yo estoy trabajando bien, tranquilo. Espero mantener mi nivel y tratar de estar ahí. Voy a dar lo máximo de mí para poder estar ahí.

¿Qué le puede aportar Jhon a la selección de fútbol de Colombia?

Mucha potencia y goles.

Usted es uno de los goleadores de la Bundesliga. ¿Se siente feliz en Colonia? ¿Cuáles son sus objetivos a corto y mediano plazo con los chivatos?

Estoy muy feliz. Llevo 3 años aquí. Estoy contento de haber venido a este equipo. Mi objetivo a corto plazo es terminar de la mejor manera la temporada. A final de temporada nos sentaremos y decidiremos qué es lo mejor para el club y para mí.

¿Cómo describiría su estancia en Colonia? Al principio fue muy difícil y luego muy explosiva.

Aprendizaje y madurez. Al principio tuve muchas lesiones. No me fue bien. Fuimos a segunda. Volvimos a primera: retomé mi nivel, la confianza, esa fuerza que me da para jugar a alto nivel.

¿Un mensaje para las ligas del mundo que aún no han podido activar su fútbol?

Esto es algo de todos. No es fácil porque hay demasiados protocolos. Pero hay que acatar las reglas y tratar de que se cumpla todo. Pero si están unidos en esto, lo van a conseguir.

Jhon Córdoba nació en la ciudad de Istmina, en el oeste de Colombia. El delantero de 27 años jugó en México y España antes de pasar en 2015 al FSV Mainz, de la Bundesliga. Está bajo contrato en el 1. FC Köln desde 2017, y ya anotó 13 goles en la actual temporada de la Bundesliga.

