Jesuitas critican "detenciones de inocentes" en El Salvador

La comunidad jesuita de El Salvador criticó este sábado (11.11.2023) las "detenciones de inocentes" y llamó a no seguir "torturando" a los capturados bajo el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele en su lucha antipandillas.

La denuncia la realizó el rector de la Universidad Centroamericana, Andreu Oliva, en la conmemoración del asesinato de seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos colaboradoras hace 34 años, tras destacar la labor de denuncia contra los abusos de los gobernantes del profeta bíblico Jeremías.

Añadió que el profeta pediría el cese de la violencia estatal, "si dejáramos que hablara en este contexto de El Salvador".

"Les diría a nuestras autoridades, a los policías y soldados: Está muy bien que quieran garantizar la seguridad de su pueblo, ese es su deber, pero actúen justamente, respeten la ley y no se lleven presos a personas inocentes sin pruebas de que hayan cometido algún delito, no denuncien falsamente, no actúen con violencia ni maltraten a su pueblo", indicó Oliva.

"No sigan torturando a los privados de libertad"

"A los responsables de los centros penales: No sigan torturando a los privados de libertad, no los traten con violencia, trátenlos con el respeto que merecen como personas que son, no permitan que sigan muriendo en las cárceles, sean compasivos y misericordiosos con sus familias y con sus madres e informen oportunamente de la salud y el paradero de sus hijos", sostuvo.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el régimen de excepción, que suprime las garantías constitucionales y permite detenciones sin órdenes judiciales y porque en las cárceles han muerto al menos 191 personas bajo custodia estatal.

Una placa recuerda a los seis sacerdotes jesuitas asesinados dentro de la Universidad Centroamericana de San Salvador en 1989. (Archivo 30.05.2011) Imagen: Luis Romero/AP/picture alliance

La Asamblea Legislativa prorrogó el martes por vigésima vez esa medida, puntal del presidente Bukele en su "guerra" contra las pandillas, que condujo al arresto de 73.800 presuntos miembros de esas bandas. Más de 7.000 inocentes han sido liberados.

La nueva extensión del régimen estará vigente del 13 de noviembre al 12 de diciembre.

Críticas incluyeron al presidente Bukele

La crítica de los jesuitas también incluyó a Bukele por sus gastos en "propaganda mentirosa" y en el certamen Miss Universo, que se celebrará en el país la próxima semana.

"A nuestro presidente, le diría: no busque su propio interés, no se deje llevar por la ambición y por el deseo de acrecentar su fama con propaganda mentirosa gastando millones de dólares en ello, con concursos de belleza que cuestan millones de dólares, mientras hay tanta gente que pasa hambre en su país", agregó Oliva.

La comunidad jesuita y centenares de salvadoreños participaron en la conmemoración del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres cometido por efectivos del ejército en el marco de la guerra civil (1980-1992).

jc (afp, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo)