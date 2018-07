"Jerusalén el mejor lugar para convertirse en ateo"

El Padre Nicodemo Schnabel no se anda con rodeos: "Entiendo a todos los que se desesperan por la religión en Jerusalén. Es el mejor lugar para convertirse en ateo", dijo en entrevista con DW. Schnabel dirige la abadía benedictina de habla alemana "Dormitio" en el Monte Sion en Jerusalén. Junto con otros representantes religiosos, participó en un taller de DW sobre el tema "Religión y Medios de Comunicación", en Bonn. El benedictino confiesa poder "entender absolutamente" la creciente crítica a la apropiación política de la religión. Schnabel aclara: "La religión es una búsqueda de Dios y no una búsqueda de identidad". No se debe utilizar indebidamente para dar respuestas a preguntas sobre la propia identidad".

El Padre Nicodemo Schnabel exige de los líderes religiosos la lucha contra el radicalismo en sus propias filas

Schnabel sabe de lo que habla: el jueves, el parlamento israelí aprobó la controvertida ley de "Estado nación" para fortalecer el carácter judío del país. En el texto se encuentra la designación del hebreo como idioma nacional oficial y la degradación del árabe, que también fue idioma oficial, a un estatus especial. "En Jerusalén, las religiones se presentan en su cara abominable", dice Schnabel. "Yo los suelo llamar los vándalos de las religiones, que desafortunadamente determinan la imagen de la religión misma."

¿Crea la religión más problemas de los que resuelve?

Una visión devastadora pero compartida por otros líderes religiosos. Por ejemplo en la Georgia ortodoxa cristiana: "Los jóvenes a menudo piensan que la religión crea más problemas de los que resuelve", dice Rusudan Gotziridze. Como bautista, la obispo pertenece a una minoría religiosa en su país, al igual que la población musulmana.

Rusudan Gotziridze recibió el "Premio Internacional a las Mujeres de Coraje" 2014

En 2014, recibió el "Premio Internacional a las Mujeres de Coraje" del Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry. Porque ella y su iglesia defienden los derechos de las mujeres y de las minorías y se oponen a la islamofobia en el país. Rusudan Gotziridze es una de los cada vez más numerosos líderes religiosos que exigen un mayor compromiso con la libertad religiosa y con los derechos humanos de las iglesias.

Juegos de poder religioso

Pero ¿de qué sirve el dialogo entre las religiones si es boicoteado por la Iglesia Ortodoxa, a la que pertenece el 84% de la población? "La Iglesia Ortodoxa no quiere participar si está a la par de las otras comunidades religiosas", explica Gotziridze. Esto crea un ambiente de intolerancia en el país, opina la obispo. Cuantas más reglas religiosas dificulten la vida cotidiana y el abuso político de la religión fomente los conflictos, mayor será la necesidad de contrarrestar esta tendencia. Una de las numerosas iniciativas es la introducción del "Día Internacional de Vivir Juntos en Paz", que se celebró este año por primera vez el 16 de mayo.

"Los líderes religiosos deben hacer más por la paz".

El presidente del Consejo Nacional de Paz de Ghana, Emmanuel Asante, conoce este difícil trabajo por la paz. "Los líderes religiosos deben hacer más por la paz", admite. Su proyecto más reciente son los "Peace Clubs" en las escuelas primarias de Ghana, donde los niños aprenden a vivir juntos en paz en la comunidad. A pesar de toda su autocritica, Asante, como metodista, está profundamente convencido de la misión pacifista de todas la religiones. La reconciliación, el perdón, el respeto y el dialogo: en su esencia, todas las religiones buscan la paz.

Sin Dios no existe la paz

El Padre Nikodemus está completamente de acuerdo. Aún más, a pesar de toda la violencia cometida en nombre de la religión, un mundo sin religión no sería aceptable para él. "Por supuesto, si no hubiera fútbol, no habría hooligans de fútbol, pero no estoy seguro de si el mundo sería un lugar mejor sin fútbol."

Autora: Astrid Prange (GG)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |