Jerome Boateng, del Bayern Múnich: "Ningún niño nace racista"

DW: Como alemán que vive en Alemania, ¿qué piensa cuando ve los acontecimientos actuales en Estados Unidos?

Las imágenes me sorprenden. Algunas cosas que aparecen en las redes sociales son brutales. Y desafortunadamente, las protestas también están tomando una forma complicada. Sin embargo, el caso de George Floyd nos muestra cuán extendido está el racismo contra los negros en Estados Unidos y el papel que juegan los prejuicios raciales. Esto me resulta extremadamente molesto, porque a menudo voy a Estados Unidos, y me gusta mucho ese país y su cultura. Pero no es nada nuevo; es algo omnipresente. El racismo está en todas partes, pero es extremo en Estados Unidos.

Leí una frase recientemente: es como si el racismo fuera un cuarto oscuro y, de vez en cuando, alguien enciendera la luz y todo se revelara.

Cuando piensas cuánto han hecho los afroamericanos por la imagen y la cultura de Estados Unidos, el racismo me parece inexplicable. Y solo estoy pensando en el deporte, la moda y la música. Barack Obama como presidente también fue una figura definitoria.

¿Ve algún paralelismo con Alemania?

Por supuesto, el racismo también es un tema aquí, está muy presente. En los últimos años, hemos visto ataques contra extranjeros y diferentes grupos religiosos en Alemania. Con todo, las cosas están evolucionando en una cierta dirección en la que pienso: alguna vez estuvimos más lejos.

Durante mi infancia en Berlín, también tuve experiencias con el racismo, por supuesto. Pero también recuerdo que en el campo de fútbol no importaba de dónde venías o de qué religión eras. Jugábamos iraníes, africanos, turcos, alemanes. Realmente no pensábamos ni hablábamos sobre eso. Se trataba de estar juntos.

¿Cree que los afro-alemanes son reconocidos y gozan de suficiente presencia en Alemania?

En términos generales, las personas de ascendencia africana están subrepresentadas en ciertas áreas, aunque a menudo tengo la impresión de que los deportistas son los que obtienen el reconocimiento.

Pero no quiero pintar todo mal: fundamentalmente, creo que Alemania es un país abierto. Personalmente, también he tenido muchas buenas experiencias. Hay países en Europa donde las cosas son mucho peor.

En el mundo de hoy, ¿cree que los atletas y deportistas también deberían ser activistas?

Se escuchan nuestras voces, tenemos una plataforma y tenemos alcance. Pero creo que es importante que no se limite solo a las redes sociales. Iniciativas como Black Out Tuesday están muy bien, pero lo que realmente necesitamos es ser constantes y hacer algo permanente, ya sea trabajar con niños o apoyar otros proyectos de integración. Todos pueden ayudar.

Definitivamente, me gustaría hacer algo en esta área en el futuro cercano. Ya hay varias sugerencias e ideas.

Muchos futbolistas negros han hablado sobre los eventos recientes. ¿Qué podrían hacer sus colegas blancos para apoyarlos?

No todos los atletas blancos que no hablan en este momento son racistas. Por supuesto no. Cuando veo videos de manifestaciones, veo personas de todos los colores de piel. Pero, por supuesto, sería deseable si usaran su fama para apoyar esta causa. Muchos lo hacen, pero creo que todavía hay mucho margen de mejora.

¿Hay algo que no haya preguntado, pero que sea importante para usted y que le gustaría decir?

Todo comienza con la educación de los niños. Eso es lo más importante. Ningún niño en este mundo nace racista. Depende de los padres y de lo que les digan a sus hijos.

Lo peor que podría pasar sería que mis hijos experimenten tales cosas. Es vital que les enseñemos que el racismo no es aceptable y que, si ven a alguien abusado, deben defenderlo y hablar. Eso tiene que comenzar en la escuela. Tiene que ser una parte integral del plan de estudios. Solo así podremos progresar.

Nacido en Berlín en 1988, hijo de madre alemana y padre ghanés, Jerome Boateng aprendió a jugar en las calles de esa ciudad antes de pasar a las filas de Hertha Berlin. Hizo su primera aparición profesional para el club en 2007. Después de jugar con el Hamburgo y el Manchester City, el defensor central se unió al Bayern Munich en 2011. Para ese club ha jugado 313 partidos y ganado siete títulos de la Bundesliga, cuatro Copas alemanas y la Liga de Campeones 2013. Boateng fue un pilar en el equipo nacional alemán entre 2009 y 2019, en 76 apariciones internacionales. Fue parte del equipo que ganó la Copa del Mundo en Brasil en 2014. Fue nombrado Futbolista alemán del año en 2016.

