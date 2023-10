Cuando un bebé llora lo más normal es que la mamá o el papá lo cargue en brazos para que se calme y se duerma. El bebé deja de llorar porque en los brazos de sus papás se siente a salvo, seguro. La traducción literal de la expresión "jemanden auf den Arm nehmen" es cargar a alguien en brazos. Pero ésta también tiene otro significado, cuando uno no toma en serio a otra persona, se burla de ella o la engaña para que crea algo que no es cierto. Es español solemos decir: "¡No me tomes el pelo!” (Nimm mich nicht auf den Arm!).