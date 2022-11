Jeff Bezos anuncia que donará gradualmente la mayor parte de su fortuna

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dijo que a lo largo de su vida donará la mayor parte de su fortuna, convirtiéndose en el último multimillonario en comprometerse a donar gran parte de su dinero. Bezos, cuya fortuna es estimada por la revista "Forbes" en aproximadamente 124.100 millones de dólares, hizo el anuncio en una entrevista conjunta de CNN con su pareja Lauren Sanchez. El multimillonario no especificó cómo, ni a quién, entregará el dinero, pero dijo que la pareja estaba desarrollando los canales adecuados para hacerlo.

"La parte difícil es encontrar la manera de hacerlo equilibradamente", dijo Bezos durante la entrevista. "No es fácil, como no fue fácil construir Amazon. Tomó mucho trabajo y compañeros de equipo muy inteligentes. Estoy descubriendo junto con Lauren que la filantropía es muy similar. No es fácil. Es muy difícil.''

¿Salida a las críticas?

Bezos había sido criticado en el pasado por no firmar Giving Pledge, la campaña lanzada por Bill Gates, Melinda French Gates y Warren Buffet para alentar a los multimillonarios a donar la mayor parte de su riqueza a través de la filantropía. Su exesposa, McKenzie Scott, firmó ese compromiso en 2019 y desde entonces se ha convertido en una fuerza formidable en el mundo de la filantropía, inundando a las organizaciones benéficas de todo el país con contribuciones inesperadas y, a menudo, secretas. En los últimos tres años, ha donado más de 12.000 millones de dólares a colegios y universidades, grupos de derechos de la mujer y otras organizaciones sin fines de lucro.

Bezos, quien se divorció de Scott en 2019, renunció como director ejecutivo de Amazon el año pasado para dedicar más tiempo a la filantropía y otros proyectos. Entre otras donaciones, prometió 10.000 millones de dólares para luchar contra el cambio climático como parte de su iniciativa Bezos Earth Fund. El año pasado donó 510,7 millones de dólares a obras de caridad, según The Chronicle of Philanthropy.

El sábado, Bezos y Sánchez anunciaron que otorgarán una subvención de 100 millones de dólares sin compromiso a la cantante Dolly Parton, quien ha sido elogiada por su trabajo filantrópico que ayudó a crear la vacuna Moderna para el COVID-19.

EL(ap, cnn)