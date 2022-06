Jeanine Áñez: "Yo tuve el Gobierno pero nunca tuve el poder"

Áñez fue la primera en hablar en la reinstalación de la audiencia a las 10.00 hora local desde la cárcel de Miraflores donde está detenida preventivamente hace más de un año y lugar donde se trasladaron los miembros del tribunal para escuchar su declaración.

"No fue un Gobierno fácil porque yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder, tuve bloqueos en la Asamblea Legislativa, por lo tanto era un Gobierno simplemente de transición", expresó Áñez.

Evo Morales "no respetó la Constitución", dice Áñez

La exmandataria interina manifestó que ella no tenía la "ambición" de asumir la Presidencia y que solo cumplió su deber y que, a su juicio, el "único ambicioso" fue el expresidente Evo Morales "que no respetó la Constitución" desde 2016 cuando hizo caso omiso a los resultados de un referéndum que le negaban su cuarto mandato consecutivo.

"El poder político a mí lo que está haciendo es vengarse", sostuvo Áñez.

La exmandataria recalcó que ella no "movió un dedo" para estar en la Presidencia tras la crisis política y social de 2019 y que cumplió con su "deber" como segunda vicepresidenta del Senado.

Áñez: "Dejaron un país en llamas"

Además, recalcó que en 2019 hubo una "ola de renuncia" pero que ella no lo hizo y repudió el actuar de Morales que "cobardemente huyó" del país hacia México pidiendo asilo político. "Dejaron un país en llamas, donde en las calles se gritaba guerra civil, eso es lo que a mí no me perdonan, que haya enfrentado tanta violencia para pacificar el país, porque no seguí la cadena de renuncias", indicó.

Prosiguió mencionando que "Bolivia entera sabe que esos delitos por los que me están acusando no los he cometido" y que su Gobierno transitorio fue la "consecuencia" de la crisis de 2019. Cuestionó al tribunal la "impunidad" que hay para Morales de parte de la Justicia boliviana, ya que él está libre "haciendo política en la calle".

La exmandataria cuestionó que se le haya negado "un debido proceso". El juicio en curso es por el caso "golpe de Estado II" sobre sus acciones cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumió en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el Gobierno de Luis Arce y el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), tras las renuncias de Evo Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.

jov (efe, prensalatina)