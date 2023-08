Japonés da su primer paseo como "perro humano"

Un japonés, que gastó aproximadamente dos millones de yenes (13,936 dólares) en su disfraz de collie de pelo largo hecho a medida, compartió un video en el que sale a pasear disfrazado por primera vez.

El hombre, identificado únicamente como "Toco”, contrató el año pasado a una empresa japonesa llamada Zeppet -conocida por crear esculturas y modelos para películas y anuncios- para que le confeccionara el disfraz de su perro favorito.

Tardaron 40 días en crear el disfraz para cumplir el sueño del Sr. Toco de "convertirse en un animal”. Su canal de YouTube, con más de 42.000 suscriptores, está lleno de videos suyos con el disfraz de collie rodando por el suelo y jugando.

Hace algunos días publicó un video en el que aparecía en público por primera vez, lo que dejó a la gente asombrada. En él se observa al Sr. Toco interactuando con personas y otros perros visiblemente desconcertados. El video, dicho sea de paso, ha recibido más de cinco millones de visitas.

Según el Sr. Toco, el video se grabó el año pasado durante una entrevista con la cadena de televisión alemana RTL.

"Afortunadamente, recibí permiso para utilizar los videos, así que los pongo a disposición del público. El día de la entrevista fueron muy amables conmigo", escribió en la descripción.

"Mis favoritos son los animales cuadrúpedos, especialmente los lindos. Entre ellos, pensé que un animal grande y cercano a mí estaría bien, teniendo en cuenta que sería un modelo realista, así que decidí que fuera un perro", declaró al medio japonés Mynavi.

Desde que sus videos se hicieron virales en las redes sociales, el Sr. Toco ha recibido reacciones negativas por su decisión de gastar dinero en un esfuerzo por parecerse a un perro, mientras que algunos lo calificaron de fetiche.

En respuesta a los comentarios, simplemente respondió: "Me entristece que la gente pueda pensar eso. Me encantan los animales y disfruto jugando a ser un collie”. "Es mi afición, así que seguiré haciéndolo. Me hace feliz y a otras personas también".

En una entrevista con Mirror, el Sr. Toco reveló que soñaba con transformarse en perro desde que era niño. "Recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de primaria que quería ser un perro y pasear al aire libre”, señaló.

Editado por Erick Elola con información de The Independent y YouTube