Japón escala tensión con Seúl y lo retira de su “lista blanca”

En otro paso más en las tensiones comerciales entre Japón y Corea del Sur, el gobierno nipón decidió este viernes (02.08.2019) retirar a Corea del Sur de su lista de socios comerciales preferentes ante la sospecha de que Seúl no aplica medidas de seguridad suficientes en el sector tecnológico. La medida fue aprobada esta misma jornada por el gabinete del gobierno de Shinzo Abe.

La determinación amplía las limitaciones que Tokio aplica desde comienzos del pasado julio a los materiales químicos básicos que adquieren compañías surcoreanas para fabricar pantallas y chips de memoria. Tokio afirma que estas restricciones se deben a que Seúl no es capaz de garantizar que dichos materiales terminen siendo utilizados con fines militares por terceros países.

En cambio, Seúl estima que se trata de una represalia adoptada por Japón por una disputa que tiene sus orígenes en la colonización nipona del país vecino entre 1910 y 1945. Los cancilleres de ambos países intentaron sin éxito, en los últimos días, hallar una solución al problema. La información de la medida fue confirmada por el ministro de Industria y Comercio, Hiroshige Seko, quien añadió que entrará en vigor el próximo 28 de agosto.

Corea del Sur reaccionará

"Se trata de una revisión de la lista, necesaria para una gestión apropiada del control de nuestras exportaciones para la seguridad nacional", justificó el ministro, que insistió en que no se trata de una sanción. "No es un embargo a las exportaciones. No afectará a la cadena de suministro y no tendrá un impacto negativo en las empresas japonesas”, aseguró Seko.

En la práctica, supondrá que Corea del Sur deje de tener acceso a procedimientos simplificados para la compra de materiales y tecnología de origen japonés susceptibles de uso militar, un estatus del que disfrutaba desde 2004 junto a un grupo de otros 26 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Alemania o Australia.

Seúl reaccionó con prontitud y, por medio de la vocera de la Casa Azul, Ko Min-jung, advirtió que Corea del Sur responderá "con severidad” a su salida de la "lista blanca” de socios comerciales preferentes. "Lamentamos profundamente la decisión del gobierno de [Shinzo] Abe”, dijo Ko. "Nuestro gobierno responderá con severidad a la injusta decisión de Japón”, agregó.

DZC (EFE, AFP)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Explosiones de bombas dejan dos heridos en Bangkok Dos mujeres resultaron heridas en al menos dos pequeñas "explosiones" en Bangkok, que acoge una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de países del sudeste de Asia, informó la policía. Las autoridades confirmaron que se trató de “atentados con bomba”. El primer ministro tailandés, Prayut Chan-O-Cha, ordenó una investigación inmediata. (02.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Corea del Norte dispara nuevos misiles desde su costa oriental Fuentes militares de Corea del Sur informaron que Corea del Norte disparó nuevamente dos proyectiles desde su costa oriental, en lo que constituye su tercer ensayo armamentístico en los últimos ocho días. Los lanzamientos tuvieron lugar a las 2.59 y 3.23 hora local (17.59 y 18.23 GMT del jueves) desde la localidad de Yonhung y fueron a parar al Mar de Japón. (02.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Japón escala tensión con Seúl y lo retira de su “lista blanca” En otro paso más en las tensiones comerciales entre Japón y Corea del Sur, el gobierno nipón decidió retirar a Corea del Sur de su lista de socios comerciales preferentes ante la sospecha de que Seúl no aplica medidas de seguridad suficientes en el sector tecnológico. La medida fue aprobada esta misma jornada por el gabinete del gobierno de Shinzo Abe. (02.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Nicaragua: Gobierno da por finalizado diálogo con la oposición El nuncio apostólico de Nicaragua, Waldermar Sommertag, informó que el gobierno de Daniel Ortega dio por finalizado el diálogo con la oposición, a la que acusó de haberse ausentado de la mesa de negociaciones donde se buscaba una salida a la crisis política en la que se halla sumido el país centroamericano desde abril de 2018. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Trump considera imponer un “bloqueo o cuarentena” a Venezuela El presidente de EE.UU., Donald Trump, admitió que está considerando la posibilidad de imponer un “bloque o cuarentena” a Venezuela, en medio de la tensión que su administración mantiene con el gobierno de Nicolás Maduro. Washington encabeza la presión internacional para propiciar la salida de éste, cuyo segundo mandato iniciado en enero considera resultado de elecciones fraudulentas. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) "Profunda vergüenza" por la invasión nazi de Polonia El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, asistió hoy a los actos conmemorativos del 75 aniversario del levantamiento de Varsovia contra la ocupación nazi, donde aseguró que "el Gobierno alemán está profundamente avergonzado" por lo que las tropas germanas hicieron en Polonia.(1.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Migrante salvadoreño muere baleado en México Un migrante salvadoreño murió al recibir un disparo de agentes policiales del norteño estado mexicano de Coahuila, después de salir de un albergue en la ciudad de Saltillo. (1.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Trump reaviva guerra comercial con China El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a agitar la guerra comercial con China con la imposición de nuevos aranceles del 10 por ciento sobre las importaciones chinas valorados en 300.000 millones de dólares desde el 1 de septiembre. (1.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Paraguay y Brasil anulan acuerdo energético Paraguay y Brasil decidieron dejar sin efecto un acuerdo bilateral para la distribución de energía de la hidroeléctrica Itaipú suscrito en mayo, que desencadenó una crisis política que puso en riesgo el Gobierno del presidente conservador Mario Abdo.(1.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Chile tiembla Un sismo de magnitud 6,6 en la escala de Richter sacudió este jueves nueve regiones de Chile, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños de consideración, aunque la situación está siendo evaluada, según dijo la Oficina Nacional de Emergencia.(1.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Entra en vigor en Holanda la prohibición del burka El uso del velo integral, como el burka y el nicab, está prohibido en Holanda desde este jueves (01.08.2019) en escuelas, hospitales, edificios públicos y los transportes públicos, conforme a una nueva ley cuya aplicación suscitó un largo debate.

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) América Latina crecerá apenas 0,5% en 2019 América Latina crecerá apenas 0,5% este año por debajo del 1,3% estimado en abril, debido a un deterioro económico generalizado, que se sentirá con mayor fuerza en América del Sur por el derrumbe de Venezuela, según previsiones de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (31.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Sanciones contra Zarif reflejan el "miedo" de EE. UU. Las sanciones estadounidenses contra el ministro iraní de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif muestran que Estados Unidos le tiene "miedo", declaró el presidente de Irán Hasan Rohani. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Yemen: ataques contra campo militar y unidad policial Al menos 27 personas, en su mayoría policías, murieron en dos ataques, uno de ellos reivindicados por los rebeldes hutíes, contra fuerzas entrenadas por Emiratos Árabes Unidos en Aden, en el sur de Yemen, tras un periodo de relativa calma. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Soldado norcoreano cruza la frontera entre las dos Coreas Un soldado norcoreano cruzó la frontera que separa Corea del Norte y Corea del Sur durante la noche y ha expresado su deseo de desertar al país vecino, informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Brasil, aliado militar estratégico de EE. UU. fuera de la OTAN El presidente Donald Trump designó a Brasil como aliado preferencial de Estados Unidos fuera de la OTAN. Ese estatus, del que gozan otros 17 países, entre ellos Argentina desde 1998, facilita el acceso a armamento estadounidense y otras ventajas. (31.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Cancelan el festival de Woodstock El cofundador del festival de Woodstock original, Michael Lang, anunció la cancelación definitiva del evento con el que se trataba de celebrar su 50 aniversario después de varios meses de contratiempos. La anulación de Woodstock 50 se produce a solo 15 días del esperado evento, que tenía previsto celebrarse entre el 16 y 18 de agosto. (31.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Segundo debate demócrata se centra en críticas a Biden Los aspirantes demócratas utilizaron las deportaciones de migrantes indocumentados durante el gobierno de Obama para atacar a quien fuera su vicepresidente, Joe Biden, favorito a quedarse con la candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU. El exvicepresidente se vio obligado a defender su historial político contra los ataques de sus rivales más jóvenes. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Martín Vizcarra entrega al Congreso proyecto para adelantar elecciones El Gobierno del presidente de Perú, Martín Vizcarra, presentó formalmente el proyecto de reforma constitucional que permita el adelanto de las elecciones generales, tal como se anunció hace algunos días. El documento debe ser analizado y aprobado por el Parlamento, antes que sea puesto en consideración en un referéndum que se llevará a cabo a fines de este año. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Bolton asegura que últimos lanzamientos balísticos de Pyongyang no violaron acuerdo "El lanzamiento de estos misiles no viola la promesa que Kim Jong Un hizo al presidente sobre el rango intercontinental de misiles balísticos ", dijo el asesor de Seguridad de EE.UU., John Bolton, agregando que el lado estadounidense todavía estaba esperando escuchar de Corea del Norte noticias sobre la organización de las nuevas conversaciones entre los mandatarios. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Venezuela: Gobierno y oposición retoman diálogo en Barbados Ambas partes confirmaron que el proceso de negociaciones continúa en el marco dado por Noruega como mediador.Tras acercamientos exploratorios y un primer cara a cara en Oslo a mediados de mayo, las partes trasladaron el diálogo el 8 de julio a la isla caribeña. La oposición busca en las negociaciones la salida de Maduro y una nueva elección. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Gobierno de Trump sanciona a ministro de Exteriores de Irán La medida congela los activos que pueda tener Javad Zarif en Estados Unidos y responde a que el personero iraní es considerado el principal portavoz del régimen iraní. El anuncio llega luego de semanas de especulaciones, un hecho significativo dada la relevancia de este funcionario en los esfuerzos de varios países europeos por salvar el acuerdo nuclear de 2015. (01.08.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Científico japonés creará seres híbridos de animales y humanos hasta su nacimiento Investigadores trabajan en quimeras reales de animales y humanos. En el futuro, los nuevos órganos humanos crecerán en animales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) incluyó este 31 de julio entre los fugitivos más buscados al vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, al que acusa de narcotráfico. 31.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Tarek El Aissami, vicepresidente de Venezuela, en lista de más buscados por narcotráfico El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) incluyó este 31 de julio entre los fugitivos más buscados al vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, al que acusa de narcotráfico. 31.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Reportan muerte del hijo de Osama bin Laden y líder clave de Al Qaeda Los servicios de inteligencia de EE.UU. recibieron informes sobre muerte de Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden y considerado uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al Qaeda, informó la cadena NBC. 31.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Asesinan al periodista Rogelio Barragán en el centro de México "El periodista Rogelio Barragán, director de Guerrero al Instante, fue asesinado, su cuerpo fue encontrado hace algunas horas, maniatado y con señas de tortura al interior de un vehículo abandonado en el estado de Morelos", informó la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos. 31.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Gobierno afgano selecciona a negociadores de paz con talibanes El Gobierno afgano seleccionó a 15 negociadores de un eventual acuerdo de paz con los talibanes. Antes, los insurgentes exigen que Estados Unidos pacte la retirada de las tropas internacionales de Afganistán. 31.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Libertad bajo fianza para 43 acusados de "revuelta" Un tribunal de Hong Kong puso en libertad bajo fianza a 43 de los 44 acusados de "revuelta", un delito penado con hasta diez años de prisión, por la manifestación no autorizada del pasado domingo, al tiempo que emitió una orden de detención contra el otro, que no compareció. (31.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Muere segundo paciente con ébola en Goma Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) confirmaron la muerte del segundo caso detectado de ébola en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte (noreste) en la que residen más de un millón de personas y ciudad fronteriza con Ruanda. (31.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Nicaragua da nacionalidad a expresidente salvadoreño El Gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien es acusado en su país de malversar más de 351 millones de dólares y que al convertirse en nicaragüense no podrá ser extraditado. (31.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) China y EE. UU. siguen sin acuerdo comercial La primera ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos desde que sus presidentes, Xi Jinping y Donald Trump, firmasen una tregua a finales de junio, finalizó en Shanghái sin acuerdo, tal y como se esperaba. (31.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Nuevo caso de ébola en Goma, en la República Democrática del Congo Las autoridades de la República Democrática del Congo informaron del hallazgo de un nuevo caso de ébola en Goma, gran ciudad del este del país y fronteriza con Ruanda, en un momento en que el balance de muertos por el virus asciende a 1.790. Este caso aumenta el riesgo de que la enfermedad se extienda, pues Goma es una ciudad de 2 millones de habitantes. (30.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Corea del Norte realiza nuevo lanzamiento de misiles El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur aseguró que Corea del Norte hizo un nuevo lanzamiento de proyectiles desde su costa oriental. La agencia Yonhap detalló que la operación fue realizada desde la península de Hodo, y que se trató de dos misiles balísticos de corto alcance. El primero fue lanzado a las 5.06 hora local (20.06 GMT del martes) y el segundo 21 minutos después. (31.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Gobierno de Trump ha separado más de 900 niños de sus padres La ONG Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una denuncia judicial en San Diego donde revela que más de 900 niños migrantes fueron separados de sus familias desde junio de 2018 en la frontera entre Estados Unidos y México, pese a una orden judicial emitida para que el gobierno de Donald Trump detenga esa práctica. (30.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Demócratas moderados critican a Sanders y Warren en debate Los demócratas que aspiran a ser el candidato presidencial del partido en las elecciones de 2020 en EsE.UU. se enfrentaron en un debate centrado en los ataques que los más moderados lanzaron a Bernie Sanders y Elizabeth Warren, los más "izquierdistas” y quienes marcan 16 y 14 por ciento en los sondeos. La gran cantidad de candidatos (20) obligó a dividir en dos partes el debate. (30.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Nicaragua emite alerta epidemiológica por dengue El gobierno de Nicaragua emitió una alerta epidemiológica debido a la propagación del virus del dengue, que en la tercera semana de julio mostró un incremento del 232 por ciento con respecto a la misma semana de 2018. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Nicaragua es el tercer país con mayor incidencia de la enfermedad, después de Brasil y Colombia. (30.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) La mitad de los electores en EE.UU. piensa que Trump es racista, según encuesta Un 51% los votantes en Estados Unidos piensa que el presidente Donald Trump es racista, según una encuesta publicada este martes que reveló que entre los latinos esta percepción sube a un 55%. 30.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Republicanos impidieron en Senado proyecto de protección TPS a venezolanos Una iniciativa de senadores demócratas para aprobar por consenso proyecto para dar a venezolanos el Estatuto de Protección Temporal (TPS), que impide su deportación y les da permiso de trabajo, fracasó este 30 de julio. 30.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Hay 25 millones de víctimas de trata de personas en el mundo Combatir la trata de personas en América Latina, delito que afecta a más de 25 millones en el mundo, requiere de políticas públicas más eficientes y de la cooperación entre países, dijeron especialistas en Santo Domingo.30.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Hombre que tiró a niño al tren en Alemania, buscado en Suiza por violencia intrafamiliar El eritreo detenido en Fráncfort por arrojar a un niño a las vías de un tren estaba siendo buscado desde la semana pasada en Suiza, país donde reside, tras amenazar a su familia y a una vecina. 30.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) EE. UU. pide a Alemania sumarse a misión militar del estrecho de Ormuz Estados Unidos pidió formalmente a Alemania que participe, junto a Francia y Gran Bretaña, en la misión para proteger los petroleros que circulan por el estrecho de Ormuz, en plena crisis con Irán, indicó la embajada estadounidense en Berlín (30.07.2019).

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) China y EE. UU. retoman negociaciones comerciales, Trump amenaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a China en Twitter, justo cuando representantes de Washington llegaban a Shanghái para reanudar negociaciones comerciales entre ambos países. Trump amenazó luego con un acuerdo "mucho más duro" o incluso "ningún acuerdo" si China espera a que pasen las elecciones de 2020 con la esperanza de que él no sea reelegido (30.07.2019).

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) 18.400 demandas contra Bayer en EE. UU. El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer debe enfrentar 18.400 demandas en Estados Unidos contra el herbicida con glifosato de su filial Monsanto, por las supuestas graves enfermedades que provoca, entre ellas cáncer. Esta nueva cifra actualizada al 11 de julio fue informada hoy. Bayer ya sufrió tres condenas para indemnizar a querellantes enfermos de cáncer en California (30.07.2019).

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) 164 defensores ambientales asesinados en 2018 En el mundo fueron asesinados 164 defensores de la tierra y el ambiente en 2018. Más de la mitad de estas muertes ocurrieron en Latinoamérica, donde Brasil cedió el primer puesto a Colombia y Guatemala superó en el tercero a México, según un informe de la organización Global Witness (30.07.3019).

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Indonesia reenvía desechos a Francia y Hong Kong Indonesia reenvió a Francia y Hong Kong siete contenedores con desechos ilegalmente importados, y espera reenviar otros 42 a Estados Unidos, Australia y Alemania, dijeron las autoridades. Estos contenedores incluyen desechos domésticos, plásticos y materiales peligrosos en violación con las reglas de importación, según las aduanas de la isla de Batam, ubicada frente a Singapur (30.07.2019).

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) CITGO, activo extranjero más grande de Venezuela, peligra tras fallo a favor de minera Un tribunal federal estadounidense rechazó una apelación de la petrolera estatal venezolana PDVSA, lo que permite que la minera canadiense Crystallex se quede con activos de CITGO, la principal filial de PDVSA en EE. UU. La minera reclama 1.400 millones de dólares por la estatización de una mina de oro, luego de que el fallecido presidente Hugo Chávez no pagara la indemnización. (30.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Bolsonaro expresa su intención de legalizar la minería en la Amazonia "Mi intención es regularizar la minería, legalizarla, incluso para el indígena, que tiene que tener derecho a explotar minerales en su propiedad. La tierra indígena es como si fuera su propiedad”, expresó el mandatario brasileño Jair Bolsonaro. "Las ONG y otros países quieren que el indígena continúe preso en un zoológico como si fuese un animal prehistórico", agregó. (29.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Más de 100 personas siguen presas por manifestarse contra Ortega en Nicaragua La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó que 120 "presos políticos” continúan detenidos en Nicaragua por manifestarse contra el presidente Daniel Ortega. "Continúa la represión estatal" a través de "detenciones arbitrarias" y "torturas y malos tratos a las personas que siguen dentro de las cárceles del régimen", denunció la coalición. (29.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) OEA: América Latina es incapaz de ganar "guerra no declarada" contra las mujeres Latinoamérica no frena los feminicidios, pese a avances legales y culturales de los últimos años, lamentó en Panamá el secretario general de la Organización Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. 29.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Nueva pelea entre bandas carcelarias deja al menos 52 muertos en Brasil Unos 52 presos fallecieron en sangrienta pelea entre dos facciones en una cárcel del estado amazónico de Pará, norte de Brasil. Brasil es el tercer país del mundo con más reclusos, detrás de Estados Unidos y China. 29.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) COP25: Greta Thunberg navegará a cumbre climática de Chile en velero ecológico La activista medioambiental Greta Thumberg navegará a Estados Unidos y Chile en un velero que genera cero emisiones, según anunció la líder del movimiento contra la crisis climática en su cuenta en la red social twitter. 29.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Hallan el "eslabón perdido" de la formación planetaria El "cazador" de planetas de la Nasa "Tess" encontró 3 exoplanetas, posible "eslabón perdido" para comprender la formación planetaria, porque poseen características diferentes a las de todo planeta conocido hasta ahora. 29.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) La humanidad ya agotó los recursos del planeta para 2019 Según cálculos de la ONG Global Footprint Network, la humanidad vive a crédito a partir de este 29 de julio: ya consumimos todo el agua, la tierra, el aire limpio, los recursos naturales que ofrecía el planeta para 2019. El llamado Día de la Sobrecapacidad (o del Sobregiro) de la Tierra, que se calcula desde 1986, llega así dos meses antes que hace 20 años (29.07.2019).

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Londres descarta intercambio de petroleros con Teherán El jefe de la diplomacia británica, Dominic Raab, descartó un intercambio entre el petrolero británico capturado por Irán en el estrecho de Ormuz y el iraní interceptado por los británicos en las costas de Gibraltar (29.07.2019).

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Regresan a Navalni a prisión, Alemania critica la represión El líder de la oposición extraparlamentaria rusa, Alexéi Navalni, fue devuelto este 29 de julio a prisión, contra la opinión de sus médicos. El activista tuvo contacto con "sustancia química y su vida corre peligro".29.07.2019

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Navalny pudo ser víctima de una "agente tóxico" El principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalny, trasladado el domingo al hospital desde prisión, pudo ser víctima de un "agente tóxico", indicó su médica personal, Anastasia Vasilieva. El líder opositor ruso cumple un arresto de 30 días por llamamientos a participar en la manifestación de hace dos días ante el Ayuntamiento de Moscú, en la que fueron detenidas más de mil personas (29.07.2019).

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Tiroteo en California: cuatro muertos y 15 heridos Un tiroteo que tuvo lugar en el Festival del Ajo de Gilroy, en California, dejó cuatro muertos, incluido el presunto atacante, reducido por la Policía local "en menos de un minuto", según informó este cuerpo. Además, quince personas resultaron heridas en el ataque. (29.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Trump postula a John Ratcliffe como nuevo director de Inteligencia Nacional Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Dan Coats deja su cargo como jefe de Inteligencia a partir del 15 de agosto, informó que su sustituto será el congresista John Ratcliffe, de Texas. Así lo escribió en su cuenta Twitter, que es donde realiza frecuentemente sus anuncios. Ratcliffe debe esperar la ratificación del Congreso para asumir definitivamente. (29.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Congresistas peruanos advierten que defenderán sus fueros parlamentarios El presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, alzó la voz para asegurar que el Legislativo defenderá sus fueros ante la propuesta del presidente. "No nos aferramos a nuestros cargos, pero defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático", señaló Olaechea tras el anuncio de Vizcarra de adelantar las elecciones generales. (29.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Puerto Rico a la espera de nuevo gobernador Frente a las dimisiones del Gobernador, Ricardo Roselló y del secretario de Estado, Luis Rivera, quien debería asumir el liderazgo de la isla es Wanda Vázquez, titular de esta última cartera. Sin embargo, la magistrada ya anunció que no tiene ningún interés en asumir como gobernadora. (29.07.2019)

La semana en imágenes (del 29 de julio al 04 de agosto de 2019) Boko Haram reaparece con masacre a 65 personas Un funeral fue el escenario escogido por la agrupación terrorista Boko Haram para volver a la noticias con el asesinato de 65 personas que asistían a un sepelio en la ciudad de Maiduguri, capital del estado de Borno, al nordeste de Nigeria. El presidente del Gobierno de Borno, Muhammed Bulama, explicó que la mayoría de las personas murierion intentando huir. (29.07.2019)



