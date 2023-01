Jakub Jósef Orliński, breakdancer y contratenor

¿Cantante o bailarín? Jakub Jósef Orliński es ambas cosas y muy bueno. En la ópera destaca como contratenor, y como bailarín, se entrena en la calle. El polaco ya ha ganado muchos premios en ambas disciplinas.

Otros temas en Euromaxx:

Por qué a los alemanes les vuelve locos el pan

Cuando los alemanes viajan al extranjero, suelen echar de menos la gran variedad de pan a la que están acostumbrados en su país. ¿Qué tiene de especial el pan alemán?





JR CHUO: salvar con siluetas los arrecifes de coral

El británico JR CHUO se inspira en los corales. Con sus delicadas siluetas en papel, los imita para llamar la atención sobre el peligro de extinción. Los corales están amenazados por el calentamiento de los océanos.





Freak de l'Afrique: ritmos afro conquistan la noche

DJ Nomi y DJ Mista Wallizz calientan las pistas de baile con ritmos africanos. Pertenecen al colectivo Freak de l'Afrique y dan a conocer la música africana en Europa: Amapiano, Ndombolo y Coupé Décalé.





Los secretos del Ponte Vecchio de Florencia

Desde 1345, el famoso puente Ponte Vecchio de Florencia, en el Norte de Italia, atraviesa el río Arno y guarda numerosas historias y secretos. El fotógrafo Francesco Gasperini nos desvela algunos de ellos.







