Jürgen Klopp: “Tengo más preguntas que respuestas”

DW: Finalista en la Europa League 2016, finalista en la Champions 2018 y, si gana ahora contra el Barcelona, estará por tercera vez en una final europea en cuatro años.

Jürgen Klopp: ¿En serio? Impresionante. Ya veremos. El Barcelona es un equipo realmente bueno. Pero así es en el deporte: cuando llegas, quieres ganar. Nunca tuve la oportunidad de medirme contra el Barcelona en competición, pero he visto a muchos equipos que han perdido contra ellos. Pensé que sería interesante jugar contra este equipo para probarlo. ¡Ahora lo intentaremos!

¿Qué decidirá el juego?

¡La valentía! Hacer un buen trabajo defensivo y tener coraje para jugar tu propio futbol. El gran desafío es que en partidos como este hay un gran potencial para la frustración. Si el Barcelona tiene la posesión del balón, será difícil que se despeguen de él. Habrá que aceptarlo. Sin embargo, en cuanto nosotros recojamos el balón habrá que crear peligro inmediatamente.

¿Qué es más importante para el club? ¿Ganar la Liga de Campeones o la Premier?

Es la pregunta preferida del momento. El viernes se trataba de ganar un partido para la Premier. El miércoles para la Champions y el sábado volverá a tratarse de la Premier. El martes siguiente volveríamos a la competición reina. Tenemos que ofrecer el mayor rendimiento en cada juego. Pero cuando preguntas a la gente, la respuesta está clara: el título de liga.

El año pasado estuvo a punto de ganar el título en la Champions...

He estado seis veces con un equipo en la final y he perdido seis veces. Pero eso no me derrota como persona. Para mí, la vida significa siempre volver intentarlo de nuevo. Si solo los ganadores pueden sobrevivir, entonces el resto deberíamos hacer las maletas. Aun así, siempre hay que darlo todo y nosotros lo damos cada vez. Así que puedo vivir con eso. No fueron los mejores días de mi vida. Sin embargo, sí fueron importantes experiencias para mí y me gustaría usarlas para le futuro. Si Dios necesita a una persona que pierda seis finales seguidas y lo vuelta a intentar por séptima vez, entonces yo sería la persona perfecta. No se quién decidió que fuese así, pero supongo que un tipo muy gracioso.

Usted destaca entre sus colegas entrenadores por la forma de ser.

Casualmente tengo algunos dones. Puedo hablar sin parar y no me importa lo que otros digan sobre mí. Me intereso por otras personas, pero no me interesa lo que piensan de mí. En muchas situaciones, mantengo la calma mientras el 90% de las personas están alteradas. Esa puede ser la diferencia. En este momento, esto podría ser una cualidad importante.

¿Es usted realmente ese tipo "normal” que se imaginó cuando llegó a Liverpool?

Me veo como una persona normal. Tengo muchas más preguntas que respuestas. Por eso, ¿cómo podría ser especial o extraordinario? Sé algo más de fútbol que la mayoría. Eso es verdad. Eso me convierte en algo especial en lo que se refiere a este tema. Y es una suerte que ahora haya demanda de esas habilidades. Conozco a entrenadores de hockey que trabajan duro, cinco veces más que yo, pero solo ganan el 4% de mi salario. Si no fuese feliz, estaría loco. Pero soy lo suficientemente inteligente como para no tomarme esto demasiado en serio.

¿Cuál de sus cualidades es especialmente importante en su trabajo?

Mi interés por otras personas. Siempre ha sido así. No ha cambiado. Lo que sí ha cambiado son los problemas de los jugadores, las redes sociales y cosas así. Hay mucha más presión. Cuanto más dinero hay en juego, mayor es la presión. Los chicos son muy jóvenes y son juzgados y sentenciados cada día. Es como estar sentado constantemente en una casa de cristal. Todo el mundo te observa y ve hasta el fallo más pequeño. Ahí fuera el mundo decide. Si eres bueno, eres un héroe. Si no, eres un gran perdedor. Solo hay blanco y negro. No hay otros colores.

Fui padre a una edad temprana y tuve que aprender a preocuparme por personas más jóvenes. Hoy continúo haciéndolo. Los jugadores son ahora más jóvenes que mis hijos y eso me encanta. Estos jóvenes tienen un gran potencial a nivel mundial. No todos se convertirán en profesionales de primer nivel, pero tienen lo que se necesita. Mi tarea es convertirlos en los mejores futbolistas del mundo. El 80% ya lo tienen, y el último 20% es decisivo. Ese es mi trabajo.

Si un futbolista sale a jugar al extranjero, ¿cuál sería su consejo?

Que sea abierto y aprenda el idioma lo antes posible. Lo bueno de Inglaterra es que cuando sabes tres palabras en inglés ya se puede hacer una frase. Quieren comprenderte. Pero lo más importante es ser abierto y aprender, aprender, aprender… A los jóvenes probablemente no les guste escuchar esto, pero cuando digo aprender me refiero a aprender de la vida.

Es uno de los tres candidatos seleccionados para el premio Embajador del Fútbol Alemán. ¿Qué le parece la idea?

Me parece importante que haya personas que utilicen su posición en el mundo del fútbol para hacer de embajadores, pero eso no debería ser un título. Debería suceder sin pensar sobre ello. Lo mejor de vivir en Inglaterra para mí ha sido ver que ingleses y alemanes son tan parecidos y, al mismo tiempo, tan distintos. Es increíble. Siempre quise vivir en el extranjero. Ahora en Inglaterra ha sido una experiencia muy interesante.

Con el "brexit” y los acontecimientos actuales no lo parecería, pero la Unión Europea ha contribuido a que todos todos estemos algo más cerca. No me gusta esta idea de las fronteras. De la UE me gusta poder viajar donde quiera y quizás no sea todo perfecto, pero me encanta la idea que hay detrás de la UE.

Jürgen Klopp es ex jugador fútbol profesional y entrenador. Tras varias estaciones como entrenador en Alemania, desde 2015 entrena al FC Liverpool. Llegó a la final de la Europa League en 2016 y estuvo en la final de la Champions en 2018.

Jana Schäfer realizó la entrevista