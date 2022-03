Italia: M5S avisa a Draghi que se opone a más gasto militar

El ex primer ministro italiano y líder del populista Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, avisó hoy al jefe del Ejecutivo, Mario Draghi, que su formación se opone a un incremento del gasto militar con cargo a los presupuestos y hará valer sus razones, aunque pretende evitar una crisis de gobierno.

Lo hizo después de que Draghi afirmara recientemente que se plantea aumentar el gasto militar en un 2 por ciento del producto interior bruto (PIB) y enviar más armas a Ucrania para que sus ciudadanos hagan frente a la invasión por parte de Rusia.

"Nos oponemos firmemente a un aumento masivo del gasto militar con cargo al presupuesto del Estado. Ante la inestabilidad de este conflicto, no podemos responder con una reacción emocional y unos empujones de rearme indiscriminado", dijo Conte, en declaraciones a la televisión pública.

Opinó que Italia no puede "desviar recursos de los ciudadanos italianos, en este momento de gran dificultad económica y social, al rearme" y recordó que el M5S fue la fuerza más votada en las elecciones generales del 2018 con el 32,7 por ciento de las papeletas y tiene que ser escuchada. Si el Gobierno de Draghi no escucha sus razones, prosiguió, "asumirá la responsabilidad de poner en jaque la actuación del Ejecutivo", aunque matizó que "el M5S no quiere en absoluto una crisis de gobierno".

"El Gobierno (de unidad que dirige Draghi) no debe enfrentarnos a un aumento sustancial del gasto militar, porque no se creó para eso, sino para hacer frente a las urgencias económicas y sociales, ahora también energéticas, y para aplicar el Plan de Recuperación con fondos europeos", sostuvo. Por eso, "si ahora se trata de discutir una nueva dirección, que no estaba en el pacto fundacional de este gobierno", el M5S hará valer su peso parlamentario.

Finalmente argumentó que "es bueno" que los países europeos refuercen "el pilar de la defensa común europea" pero que no deberían invertir en ella "movidos por una ola emocional". (EFE)