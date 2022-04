Israel conmemora el Día del Holocausto

La vida se paralizó en todo Israel durante dos minutos este jueves (28.04.2022) bajo el sonido de las sirenas para recordar el día del Holocausto, en memoria de los seis millones de víctimas judías del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Como todos los años y en ocasión del Día en Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, las sirenas que usualmente se utilizan para avisar de ataques aéreos se activaron a las 10:00 am (09:00 CET) y sonaron por 120 segundos.

A esa hora los israelíes guardaron silencio en las calles, en los balcones de sus casas y en la puerta de comercios y oficias. Los automovilistas bajaron de sus coches y los autobuses se detuvieron. Los alumnos y estudiantes de todos los establecimientos escolares y universitarios observaron también estos dos minutos de reflexión. Según cifras oficiales, 161.400 supervivientes del Holocausto viven actualmente en Israel.

El primer mnistro Naftali Bennett y su esposa, en uno de los actos conmemorativos.

Todos los canales de televisión y las radios difunden desde el miércoles por la noche testimonios, documentales y filmes consagrados al genocidio. Durante una ceremonia en el memorial de la Shoá en Jerusalén, Yad Vashem, el primer ministro israelí Naftali Bennett afirmó ayer miércoles que "ningún acontecimiento, por más cruel que haya sido, es comparable al Holocausto". "El Holocausto es la expresión final y absoluta de los miles de años de antisemitismo", agregó. En la ceremonia, supervivientes de la Shoá encendieron seis antorchas en memoria de los seis millones de judíos masacrados por la nazis.

De visita el miércoles en el Parlamento israelí en Jerusalén, la presidenta del Bundestag (el parlamento alemán) Bärbel Bas estimó que "la responsabilidad de Alemania" en la lucha contra el antisemitismo "no ha terminado". "Inclino mi cabeza con humildad y vergüenza ante las víctimas del Holocausto. "No debemos olvidar, y no olvidaremos. De nuestra culpa, viene nuestra responsabilidad", dijo. "Las lecciones del Holocausto exigen de nosotros que jamás toleremos el surgimiento y la difusión del antisemitismo", escribió Bas en el libro de oro del Knesset. "Estamos junto a Israel", agregó.

lgc (afp/efe)