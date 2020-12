Ismail Zulfic, de 10 años, elegido Deportista del Año en Bosnia

Un niño bosnio de diez años, que nació sin brazos, pero con un gran talento para los deportes y una tenacidad que le han convertido en un campeón en natación, fue elegido por el público Deportista del Año de Bosnia, en una tradicional votación popular que organiza el diario "Nezavisne novine", al recibir unos 20.000 votos de los lectores.

Ismail Zulfic es toda una estrella deportiva en su Bosnia-Herzegovina natal. Tres veces por semana, el joven nadador, que vive en Zenica, en Bosnia central, espera con anhelo que su padre Ismet lo lleve en coche a Sarajevo para su entrenamiento. Para ello, recorren unos 150 kilómetros entre ida y vuelta.

Zulfic entrena con el club Spid (Sociedad Deportiva de Inválidos) junto con otros 87 menores con diferentes discapacidades y atesora ya más de 40 medallas en torneos bosnios y regionales, como el oro ganado en 2017 en Zadar (Croacia) en los 50 metros espalda en el campeonato regional para personas con discapacidades, o en los Juegos Internacionales Deportivos de Belgrado Open 2018 el oro en 50 metros espalda y bronce en 50 en estilo libre.

Ismail Zulfic junto a su entrenador y fundador del equipo Spid, Amel Kapo. "Nuestro objetivo no es sólo formar nadadores sino hacer de los niños miembros igualitarios de la sociedad, gente que en el futuro pueda trabajar, no vivir de ayudas sociales, participar en la construcción del Estado y no depender de él", afirma.

"Me gusta el esquí, el skateboard y el fútbol. Me gustan Ronaldo y (Edin) Dzeko, y soy hincha del Sarajevo. Pero lo que más me gusta es la natación", explica Ismail a Efe durante un entrenamiento y con más ganas de saltar nuevamente a la piscina que de hablar. Ismet Zulfic cuenta que en cinco años de entrenamientos su hijo "nunca ha dicho que no quería o no podía".

"Sé que las cosas pueden cambiar en su pubertad. Pero ahora le gusta ser el primero en todo lo que hace, en la natación, fútbol, bicicleta. Y es así hasta que gane una medalla. En cuanto la tenga, propone al entrenador que se vayan a comer helado", señala el padre de Ismail. (efe)