Islandia es la punta de un continente perdido y hundido, sugiere controvertida teoría

Un equipo internacional de geofísicos y geólogos creen haber identificado un extraordinario secreto geológico: un continente hundido hace unos 10 millones de años oculto bajo Islandia y el océano circundante, al que han bautizado como "Icelandia".

Se cree que tiene una superficie de 600.000 kilómetros cuadrados, pero si se incluyen las zonas adyacentes al oeste de Gran Bretaña en una "Gran Icelandia", la superficie total podría ser de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, según el comunicado de prensa de la Sociedad Geológica de América.

"Hay un continente oculto bajo el mar", afirma Gillian Foulger, de la Universidad de Durham (Reino Unido). Ella y sus colegas han publicado la idea en un capítulo de un nuevo libro titulado In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science.

Según reporta LiveScience, la teoría va en contra de las ideas que se tienen desde hace tiempo sobre la formación de Islandia y el Atlántico Norte, pero los investigadores dicen que la teoría explica tanto las características geológicas del fondo del océano como la razón por la que la corteza terrestre bajo Islandia es mucho más gruesa de lo que debería ser.

Si se demuestra la teoría, significa que el gigantesco supercontinente Pangea, que se cree que se rompió hace más de 50 millones de años, en realidad no se ha roto del todo.

Por su parte, expertos externos no afiliados a la investigación, consultados por LiveScience, dijeron que son escépticos de que "Icelandia" exista basándose en las pruebas recogidas hasta ahora.

Implicaciones en la propiedad del combustible bajo el fondo marino

La presencia de la corteza continental, en lugar de la oceánica, también podría suscitar otro tipo de debate: la nueva y radical idea podría tener implicaciones para la propiedad de cualquier combustible que se encuentre bajo el fondo marino, que, según el derecho internacional, pertenece a un país que pueda demostrar que su corteza continental se extiende hasta allí, según resaltó la Sociedad Geológica de América.

Redibujar los mapas de nuestros océanos

"Hasta ahora, Islandia ha desconcertado a los geólogos, ya que las teorías existentes de que está construida y rodeada de corteza oceánica no están respaldadas por múltiples datos geológicos. Por ejemplo, la corteza bajo Islandia tiene más de 40 km de grosor, siete veces más que la corteza oceánica normal. Esto simplemente no se podía explicar", explicó Foulger.

"Sin embargo, cuando consideramos la posibilidad de que esta gruesa corteza sea continental, todos nuestros datos cobraron de repente sentido. Esto nos hizo darnos cuenta inmediatamente de que la región continental era mucho más grande que la propia Islandia: hay un continente oculto allí mismo, bajo el mar", agregó.

Según Foulger, todavía queda un trabajo por hacer para demostrar la existencia de "Icelandia". Del mismo modo, resaltó que la nueva investigación abre una visión completamente nueva de nuestra comprensión geológica del mundo.

"Algo similar podría estar ocurriendo en muchos otros lugares", dijo. "Podríamos llegar a ver cómo se redibujan los mapas de nuestros océanos y mares a medida que cambia nuestra comprensión de lo que hay debajo", añadió.

El equipo de investigación trabaja ahora con colaboradores de todo el mundo en la puesta a prueba de su teoría, que comenzará una vez que las restricciones de COVID-19 lo permitan.

FEW (LiveScience, New Scientist, Sociedad Geológica de América)