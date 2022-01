Isla La Reunión: ¿El nuevo paraíso de internet?

El territorio francés de ultramar La Reunión, en el Océano Índico, es conocido ante todo como un paraíso tropical. Con sus hermosas playas y exuberantes paisajes de montañas llenas de árboles, atrae a miles de turistas extranjeros. El 42 por ciento de su territorio es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Sin embargo, pronto podría convertirse, además, en un importante epicentro para el mundo digital, pues un consorcio internacional quiere instalar allí un nodo de internet, conocido en la jerga especializada como hub global digital. Si esto resulta, podría empujar el desarrollo y reducir el desempleo, que es crónicamente elevado en la isla.

Los primeros pasos ya se han dado: en la primavera de 2021, por ejemplo, las empresas del consorcio instalaron un cable de internet que es 24 veces más rápido que el existente en ese lugar hasta entonces. "El internet en La Reunión es el segundo más veloz de Francia, solo por detrás del de París. Tiene lógica mejorar la conexión de la isla con el resto del mundo", dice a DW Nassir Goulamaly, director general del Grupo Océinde, ubicado en Le Port, La Reunión. Zéop, filial de Océinde, invirtió, junto con otras compañías, un total de 50 millones de euros en este nuevo cable. Éste, llamado Metiss, tiene una capacidad de transmisión de 24 terabits y conecta La Reunión con Madagascar, Mauricio y Sudáfrica.

Nassir Goulamaly quiere convertir a La Reunión en un nodo global de internet.

"Además estamos planeando otro cable, que unirá nuestra isla con India, plan que requerirá una inversión de 120 millones de euros", explica Goulamaly. El empresario también aspira a construir enormes centros de datos en La Reunión. Para ello espera contar con el respaldo de inversionistas privados. "Ya estamos en conversaciones con actores internacionales que podrían invertir hasta mil millones de euros", dijo.

Centro digital: Europa en el Índico

Para el empresario es evidente que La Reunión atraerá a las empresas como un hub digital con conexiones a internet a alta velocidad y centros de datos. "En estos momentos hay cinco hub digitales en el mundo. Dos se encuentran en Estados Unidos, dos en Asia y uno en Marsella, Francia. Pero en el Océano Índico hay un agujero digital, y por ello La Reunión podría ser la ubicación ideal para un sexto centro", dice Goulamaly. También porque la isla pertenece a la Unión Europea y se aplicarían los estándares europeos de seguridad de datos.

También hay excelentes oportunidades de capacitación, personal calificado y atención médica de primer nivel. Estos argumentos, espera Goulamaly, convencerán a gigantes de internet, como Google, Apple, Facebook o Amazon.

Al menos ya convencieron a Béatrice Goujon, fundadora de la empresa Logipren y desarrolladora de una plataforma de internet que calcula las dosis necesarias de remedios para recién nacidos, pues una de cada seis prescripciones para los bebés es una sobredosis dañina, dice la emprendedora, que además es pediatra.

Goujon eligió a La Reunión como centro de desarrollo para su proyecto, y no la Francia continental. "Internet acá es tan rápido como en el Viejo Continente, y hay personal altamente calificado para nuestros puestos de dirección e ingeniería. Además, el gobierno local nos subsidia los salarios", explica Goujon a DW.

Béatrice Goujon fundó una plataforma en La Reunión.

Su empresa, fundada en 2016, ya es rentable y facturó 2,7 millones de euros en 2021. Pronto su plataforma estará disponible también en hospitales de Marruecos, España y Bélgica, mientras que las negociaciones con clínicas británicas siguen en curso.

Sin embargo, a Goujon le resulta difícil encontrar programadores cualificados en La Reunión. Solo en 2021 la empresa abrió 15 nuevos puestos, y ahora da trabajo a 40 personas en total. "Por eso sería muy positivo para nosotros que la isla se convirtiera en un hub digital", dice. "Esto definitivamente atraería a más personas especializadas", estima.

Aumenta el interés

Según Stéphane Colombel, La Reunión ya está en los radares de las empresas digitales. Colombel preside la asociación industrial Digital Reunion, que representa a unas 500 empresas y un total de 5.000 trabajadores. "Cada vez tenemos más y más solicitudes de información de inversionistas interesados", explicaba a quienes visitaban a comienzos de diciembre la feria digital anual NXSE en la capital de la isla, Saint-Denis .

La feria va ya en su sexta edición. En comparación con el primer año, el número de participantes se ha triplicado. La construcción del centro de datos haría aún más atractiva a la isla para estos efectos, piensa Colombel.

Philippe Jean-Pierre, profesor de Economía en la Universidad Saint-Denis.

En general, los planes digitales podrían ayudar a la isla y a sus cerca de 900.000 habitantes a levantar la economía, opina Philippe Jean-Pierre, profesor de Economía de la Universidad Saint-Denis en La Reunión. La tasa de desempleo es del 18 por ciento, casi el doble que el promedio francés. "En el sector digital podrían crearse varios miles de empleos, que también generarían trabajo de forma indirecta", dice el académico a DW.

De todas formas, la construcción de un centro digital no es la panacea. "No todos nuestros desempleados encontrarán un trabajo en los próximos cinco o diez años; después de todo, la mayoría de ellos ha trabajado en el pasado en sectores tradicionales y no todos pueden capacitarse de la noche a la mañana en el sector de Internet", dice Jean-Pierre.

