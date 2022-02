Irak - Destrucción de un país, parte1: La guerra por el petróleo

Los conflictos bélicos en la región del Golfo se han cobrado la vida de dos millones de iraquíes y han terminado por destruir el país. ¿Cómo se llegó hasta aquí?

En la década de los ochenta Occidente ve en Sadam Huseín un líder moderno y un escudo contra los mulás chiíes de Irán. El régimen iraquí recibe luz verde para utilizar armas químicas en la lucha contra los líderes espirituales.

La Guerra entre Irán e Irak termina en 1988. Sadam Huseín cree entonces que Washington, París y Londres están de su lado. Pero estaba equivocado. Los intereses económicos en el Golfo son demasiado grandes. Por primera vez, una serie documental cuenta la historia de 40 años de conflictos que acaban llevando a Irak al caos. Las mentiras, la traición y la manipulación marcan el curso de estas guerras.

Políticos y testigos contemporáneos de Estados Unidos y Francia, así como delegados de la ONU y los propios iraquíes, relatan sus experiencias en este conflicto, que se ha traducido en la completa y progresiva destrucción de la cultura y economía de Irak desde la guerra con Irán en los ochenta hasta la caída de Estado Islámico en 2017.



