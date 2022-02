Irak - Destrucción de un país, parte 4: El auge de Estado Islámico

Estados Unidos apoya a las tribus suníes con millones de dólares para combatir a Al Qaeda y al llamado "Estado Islámico" o "Daesh”. En 2011, Obama cumple su promesa electoral y retira las tropas estadounidenses de Irak. El resultado: una segunda guerra civil entre chiíes y suníes.

A pesar de los terribles abusos de Sadam Huseín contra su propio pueblo, hay que admitir que supo mantener unidos a suníes, chiíes, así como otras minorías étnicas y religiosas.

Estados Unidos por el contrario se revela incapaz de detener la violencia en un Irak dividido. El país está en ruinas, la población está desilusionada. En este último episodio de la serie documental, son los iraquíes los que expresan su opinión sobre las consecuencias de la guerra.







