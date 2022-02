Irak - Destrucción de un país, Parte 2: La invasión de Kuwait y sus consecuencias

Los hasta entonces aliados occidentales intervienen en defensa de Kuwait y posteriormente imponen severas sanciones contra Irak que llevan a gravísimos trastornos sociales y económicos.

Kuwait es liberado, Irak pierde la guerra, pero Sadam Huseín sigue en el poder.

Las potencias occidentales destruyen la infraestructura iraquí. El país se ve obligado a depender de la ayuda internacional. El embargo occidental termina por reforzar el régimen de Sadam.

La segunda guerra del Golfo transcurre entre enero y febrero de 1991. Procede con rapidez en cinco semanas y de forma devastadora. El número de víctimas del lado iraquí se estima en 200.000. Del lado de los aliados occidentales, se registran 400 bajas. Le sigue un embargo de doce años, durante el cual el pueblo iraquí paga los desmanes de su presidente. Cientos de miles de niños mueren por desnutrición. La sociedad iraquí sufre, mientras comienza una progresiva islamización de la juventud. Las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, se convierten en el enemigo que hay que combatir por todos los medios.





