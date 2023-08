Irak busca extradición de responsables del "robo del siglo"

Las autoridades de Irak pidieron el domingo (06.08.2023) a Estados Unidos y al Reino Unido la extradición de al menos tres ex funcionarios de alto nivel a los que se le acusa de participar en el denominado "robo del siglo", un caso de corrupción en el que se sustrajeron 2.500 millones de dólares de la hacienda pública.

En una rueda de prensa, el jefe de la Comisión de Integridad iraquí, el juez Haidar Hanon, pidió a Washington y a Londres que "entreguen" a estos miembros del Gobierno de Mustafa al Kazemi (2020-2022), que tienen la nacionalidad de estos países y residen ahí.

Entre ellos se encuentran el ex ministro de Finanzas, Ali Allaui, que tiene la nacionalidad británica; el jefe del servicio de Inteligencia y ex director de la oficina del primer ministro, Raed Yuhy, con nacionalidad estadounidense, y el secretario de Al Kazemi, Ahmed Najati, también nacionalizado norteamericano.

Otros buscados son la ex directora del Banco Comercial iraquí, Hamdya al Yaaf, el ex director general del Ministerio de Salud, Nuras Abdelraziq, y el ex alcalde de la ciudad de Al Halah, Mohamed Hadi.

El mayor caso de corrupción en Irak

Estos son los funcionarios a los que se les han puesto "alertas rojas" en la Interpol, es decir, órdenes de arresto que ya emitió un tribunal iraquí a principios de marzo y que ahora han adquirido un carácter internacional.

De acuerdo con el juez Hanon, "el número de acusados asciende a 48 personas que no quedarán fuera de las rejas por mucho tiempo”.

Asimismo, indicó que cada uno de estos presuntos corruptos se llevó a su propio bolsillo "no menos de 100.000 millones de dinares iraquíes", unos 80 millones de dólares por cabeza.

"Es el mayor caso de corrupción descubierto hasta la fecha", dijo Hanon, que recordó que el conocido como el "robo del siglo" también implica cargos de "traición a la patria".

Según las investigaciones anunciadas en noviembre por el Gobierno iraquí, el dinero sustraído de la cuenta bancaria de Hacienda fue mandado a Nur Zuhair Jasim, un importante empresario que participó en esta trama de corrupción que fue arrestado y posteriormente puesto en libertad tras prometer devolver la cuantía íntegra.

jc (efe, reuters)