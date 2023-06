Irán y Arabia Saudita, ¿de enemigos a aliados?

Dos rivales irreconciliables que en los últimos meses han protagonizado un acercamiento bajo el auspicio de China, que asume un protagonismo hasta ahora reservado a Estados Unidos.

Imagen: picture alliance/dpa/Saudi Press Agency

Arabia Saudita e Irán se disputan tradicionalmente la hegemonía en Oriente Medio. Dos rivales irreconciliables que en los últimos meses han protagonizado un acercamiento capaz de redefinir el escenario geopolítico regional. Bajo el auspicio de China, Teherán y Riad han restablecido relaciones y apuestan por el diálogo para resolver sus diferencias.

Pekín asume así un protagonismo hasta ahora reservado a Estados Unidos. Pero, ¿qué objetivos persigue el gigante asiático con sus esfuerzos diplomáticos? ¿Y qué supondrá para la región el nuevo liderazgo chino?

