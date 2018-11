Irán: sanciones y consecuencias en Medio Oriente

Las sanciones estadounidenses tienen un impacto significativo en la población civil en Irán, ya que muchos de los bienes de la vida diaria serán más caros o incluso estarán fuera de su alcance. No obstante, no faltará la gasolina. Al contrario: el combustible no solo está disponible, sino que es excepcionalmente barato al estar fuertemente subsidiado, con el resultado de que –a fines de octubre de 2018– la gasolina es más barata que en cualquier otro lugar. Solo Venezuela y Sudán, según el servicio de información "Precios globales de la gasolina", ofrecen a sus ciudadanos mejores precios.

El costo favorable puede servir para aliviar el disgusto de los ciudadanos sobre la economía, pero, al mismo tiempo, ofrece a quienes estén dispuestos a correr riesgos la oportunidad de hacer muy buenos negocios: el contrabando con el combustible subsidiado está floreciendo. El economista Bijan Khajehpour, de la consultora con sede en Viena "Eurasian Nexus Partners", estima que cada día se sacan de contrabando entre 20 y 40 millones de litros. El daño llega a los miles de millones, según dijo Khajehpour a la revista de Internet Al-Monitor.

Sin embargo, los canales oscuros de salida, más allá de solo apuntar a las maquinaciones ilícitas de algunos comerciantes, muestran lo difícil que es en general evitar las exportaciones de petróleo –lo que precisamente busca la Administración Trump, con la excepción de unas pocas licencias de exportación a Estados puntuales–. El trueque, transacciones en monedas distintas al dólar y rutas comerciales ocultas: todo esto es suficiente para socavar de facto las sanciones, según Nick Cunningham, analista de OilPrice.com. Así, todo parece indicar que el petróleo continuará saliendo de Irán.

"Radicales en Irán podrían tomar la delantera"

A pesar de que las sanciones están diseñadas para frenar el país, las nuevas medidas apenas difieren de las antiguas, aseguró Imad Abshnas, politólogo de la Universidad de Teherán, en entrevista con DW. "Irán podría manejarlo", aseguró. "No obstante, si la presión aumenta, los más radicales en el Gobierno podrían ganar ventaja, y luego la tensión en toda la región podría aumentar. Desde el punto de vista iraní es una gran ventaja. La única forma de disuadir a la Casa Blanca de su política de sanciones es aumentar la escalada en la región", agregó Abshnas.

Las rutas comerciales iraníes no son completamente controlables. En la foto, un petrolero en el puerto de la isla de Khark en el Golfo Pérsico

Sin embargo, de acuerdo con el politólogo Jochen Hippler, profesor en la Universidad de Essen-Duisburg, Irán está tratando de encontrar otras formas de contrarrestar las sanciones y sus consecuencias. Hasta el momento, a pesar de las declaraciones de Trump, Irán se ha mantenido dentro del marco del acuerdo nuclear. "De acuerdo con todo lo que sabemos del Organismo Internacional de Energía Atómica, hasta ahora, el país sigue honrando el acuerdo", dijo Hippler. Este éxito es el esfuerzo conjunto de varios Estados: algunos países de la UE como Alemania, Reino Unido y Francia, así como China y Rusia. "Ahora dependerá de que estos países logren hacer ofertas económicas a Irán de las que se pueda beneficiar. Entonces el acuerdo podría ser salvado", añadió.

La posible contramedida de Irán

Ciertamente, Irán tiene otras opciones para responder a las sanciones. Y estas afectarían a sus países vecinos. Durante la guerra de Siria, Irán ha ampliado enormemente su presencia en el país. Del mismo modo, Teherán se mantiene cerca de la frontera con Israel a través de su asociación con el Hezbolá. También está presente en Irak a través de vínculos religiosos: trabaja con varias organizaciones que más comprometidas con el chiísmo que con el mismo Estado iraquí. Y, finalmente, mantiene presencia en Yemen por medio de estrechos vínculos con los insurgentes hutíes, algo que causa gran preocupación en Arabia Saudí. Riad teme la influencia de sus archirrivales en el sur de la península del Golfo, donde durante más de tres años libra una guerra, sin ningún tipo de consideración por la población civil, contra los rebeldes en el país vecino.

Decidido: el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, y el secretario del Tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin, presentaron detalles de las sanciones contra Irán

Si Estados Unidos sigue aplicando las sanciones, la cúpula iraní seguramente mantendrá sus posiciones anteriores, apunta Jochen Hippler. "En ese caso, es poco probable que Irán renuncie a su importante papel en Irak y Siria. Por el contrario, puede que intente consolidarlo, aunque no necesariamente extenderlo más", agregó.

Sin embargo, también es concebible que Irán tenga una estrategia más agresiva, dice Imad Abshnas. Podría obstaculizar la exportación de petróleo saudí a través del Estrecho de Ormuz; podría reforzar el apoyo a hutíes para presionar a Arabia Saudí; y también es concebible que promueva con más fuerza al Hezbolá libanés y al Hamás palestino.

Las necesidades de Arabia Saudí

Para el reino de Arabia Saudí, tal política sería extremadamente inconveniente. El país está profundamente agitado, tanto interna como externamente, por el presunto asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Por un lado, esto podría llevar a que Riad, con miras a su propia población, apunte aún más fuertemente contra su rival, Irán, dice Jochen Hippler. Al mismo tiempo, el Gobierno saudí también podría tratar de estabilizar nuevamente la alianza informal con Israel, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.

La familia real saudí se encuentra bajo presión debido a la muerte del periodista Jamal Khashoggi. En la foto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

A su juicio, está claro que Riad se encuentra actualmente bajo presión. "Por ejemplo, el Gobierno de Estados Unidos, por primera vez, abogó públicamente por una solución pacífica a la guerra en Yemen, aunque es cuestionable que realmente llegue a suceder algo allí. No obstante, al menos muestra que, a diferencia de su hasta ahora casi incondicional vinculación con Arabia Saudí, Estados Unidos parece estar considerando utilizar el caso del asesinato como una oportunidad para frenar el comportamiento agresivo del Gobierno saudí, especialmente en Yemen".

Medio Oriente está bajo tensión en muchos frentes. Y las sanciones contra Irán van a agravar la situación aún más. Así, el impacto político indirecto de estas no afectará solo a Irán. El efecto colateral es demasiado alto y terminará afligiendo, de alguna manera u otra, a toda la región.

(few/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |